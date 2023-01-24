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2023.01.24 21:29

Німеччина надішле Україні танки Leopard

B L
BNS, LRT 2023.01.24 21:29
Німецький танк "Леопард 2"
Німецький танк "Леопард 2" / AP nuotr.

Німеччина надасть Україні танки Leopard, повідомили ЗМІ країни у вівторок, після інтенсивного тиску на Берлін з вимогою поставити зброю, яку Київ відчайдушно просив для протидії російському наступу.

Ця інформація з’явилися після того, як The Wall Street Journal опублікував статтю з посиланням на офіційних осіб США, які стверджують, що Вашингтон зараз планує відправити велику кількість танків Abrams M1 в Україну, про що, можливо, буде оголошено вже цього тижня.

З посиланням на неназвані джерела повідомляється, що Німеччина передасть роту танків Leopard 2 A6.

У німецьких збройних силах рота складається з 14 танків.

Окремо видання Spiegel Online повідомило, що танки будуть поставлятися зі складів Бундесверу, а інші поставки пізніше можуть бути зібрані з промислових запасів.

Речник канцлера Олафа Шольца, з яким зв'язалося AFP, відмовився коментувати ці повідомлення.

Раніше у вівторок міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що закликає союзників розпочати навчання українських військ використанню танків.

За його словами, рішення про постачання "Леопардів" ще не прийняте, але пообіцяв, що про це буде оголошено найближчим часом.

Україна та кілька її союзників тижнями закликали Німеччину дозволити поставку "Леопардів", проте на зустрічі союзників Києва під керівництвом США минулого тижня в Німеччині таке рішення не було прийнято.

Останніми тижнями канцлер Оаф Шольц неодноразово наголошував, що Німеччина не посилатиме танки самостійно.

Минулого тижня високопоставлений законодавець США повідомив AFP, що пан Шольц сказав американським конгресменам, що Німеччина надасть Україні бойові танки, якщо Америка також надішле танки.

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