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2023.01.24 17:24

Вільнюс отримав почесне звання «Місто-рятівник», - указ президента України Володимира Зеленського

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LRT 2023.01.24 17:24
Надзвичайний і Повноважний Посол України у Литві Петро Бешта і мер Вільнюса Ремігіус Шімашюс
Надзвичайний і Повноважний Посол України у Литві Петро Бешта і мер Вільнюса Ремігіус Шімашюс / Посольство України у Литві

24-го січня 2023 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння місту Вільнюсу почесного звання «Місто-рятівник».

Це звання присвоєно Президентом України за гуманізм, милосердя і солідарність з українським народом, всебічну допомогу громадянам України, які вимушено покинули Батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а також за вагому підтримку України у відстоюванні її незалежності та суверенітету.

Вільнюс став четвертим містом, якому присвоєно цей високий статус. Після Жешува, польського Перемишля та чеської Праги.

Текст Указу президента України Володимира Зеленського про присвоєння Вільнюсу звання "Місто-рятівник"
Текст Указу президента України Володимира Зеленського про присвоєння Вільнюсу звання "Місто-рятівник" / Посольство України у Литві

Вищезазначену інформацію сьогодні публічно оприлюднив Посол України Петро Бешта під час Саміту міст-чемпіонів-2023, організованого у Вільнюсі.

Мер Вільнюса Ремігіус Шімашюс сказав журналістам, що ця нагорода є "великим сюрпризом і радісною новиною".

"Це те, що ми робимо одинадцять місяців, намагаючись усіма силами допомогти Україні, Києву. Ми самі, як жителі Вільнюса, добре знаємо, що Україні потрібно допомагати, тому що це теж наша війна. Що ми бачимо в цій нагороді? Це дуже приємний знак вдячності", - сказав мер столиці.

Приймаючи нагороду від імені міста, він зазначив, що столиця готова надати Україні ще більше гуманітарної допомоги до ювілею, тобто 700 тисяч євро.

Оголошуючи про надзвичайне рішення Президента України про визнання Вільнюса Містом-рятівником, Посол України привітав вільнюсців з початком святкувань 700-річчя Вільнюса та наголосив:

«Свобода – в ДНК Вільнюса – від часів Гедиміна до ХХІ століття. 700 років «Єдності – Справедливості – Надії», які зображено на Великому Гербі міста, засвідчили незламність духу, творчу дію та сміливе лідерство».

«Місто-рятівник» — почесна відзнака, встановлена Президентом України для відзначення виявлених жителями міст іноземних держав гуманізму, милосердя, солідарності з Українським народом у відстоюванні ідеалів свободи, миру та демократії, а також підтримки нашої держави у захисті її незалежності та суверенітету під час відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України.

Відзнака присвоюється містам іноземних держав, жителі яких масово надають гуманітарний захист та інші види допомоги громадянам України, які вимушено залишили Батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а також іншу вагому підтримку Україні у захисті її незалежності та суверенітету.

Надзвичайний і Повноважний Посол України у Литві Петро Бешта і мер Вільнюса Ремігіус Шімашюс
Текст Указу президента України Володимира Зеленського про присвоєння Вільнюсу звання "Місто-рятівник"
# Україна# Українці в Литві# Країни Балтії
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