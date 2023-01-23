В Литву з особливою дитиною: Як війна змінила філософію життя українця Олександра Сліпачука і його маленького сина?

У них одне ім'я на двох - і батька, і сина звати Олександр Сліпачук. Вони з України, але зараз живуть в Каунасі. І майже нерозлучні, адже тато взяв на себе значну частину турбот з догляду і виховання сина.

«Маму нашу звати Катя, вона зараз на роботі, потроху вживається в робочий процес і адаптується до ситуації. Працює в аптеці, працює фармацевтом. Допомагає безкоштовними консультаціями тим людям, хто ще не розуміє литовську мову. Вона допомагає їм», - розповідає Олександр проєкту LRT «Ми з України».

Як наважитися на евакуацію з особливою дитиною?

Ця українська родина особлива, передусім через те, що маленький Олександр має рідкісне генетичне захворювання.

"Все почалося з народження. Сказали, що в нього є такий стан здоров'я як гемофілія. Йому потрібні ліки, і він повинен отримувати їх постійно. З народження він на уколах. Він тільки народився, і в нього цей процес пішов, був крововилив, були три операції, було багато дуже реабілітації", - додає Олександр.

Крок за кроком молода родина вчилася жити із важкою хворобою, вибудовуючи буквально по цеглинці комфортний світ для свого синочка:

"Він в Києві був в дуже гарному центрі реабілітації, і там гарно з ним займалися. Але практично ми тільки туди попали, місяць він позаймався. Ми тільки пішли в садочок, може з півтора місяці він походив".

Однак, всі надії та плани в один день перекреслила війна. І дитячий садочок маленький Сашко змушений був змінити на підвал. Дружина Олександра наполягала на евакуації.

"Я був категорично проти, тому що це покидати дім, покидати батьків, покидати все, що там було і вже нажите довгими роками і тяжкою працею, не можна було залишити. Це було дуже важко. Ти не знаєш куди їдеш. Ти знаєш, що там буде. Ти не знаєш, якою буде дорога. Ти не знаєш взагалі нічого", - каже Олександр.

Тоді, навесні Олександр-старший все ж таки прийняв важке для себе і єдине вірне для життя Олександра-молодшого рішення - виїхати з України, де на дітей щомиті чатує небезпека:

"Ми почали дуже швидко збиратися. І дуже швидко почали всі збиратися. Оскільки дуже великий мікрорайон, великий квартал багатоквартирних будинків, це виглядало як апокаліпсис: хто їхав на ліфту, хто біг пішки, хто просто кидав автівку і ніс сумку в руках. Тому що відбувалося просто блокування всього. Всі хочуть виїхати, і так само з Києва, і так само скрізь. І, коли ми їхали, ми це все бачили. Ми вже бачили, як їхали танки, як це вже відбувається, і ми розумілт, що ми мали їхати до батьків, тому що вони від Києва 130 кілометрів. Хоча б кудись від'їхати - і все".

Позаду був жах, попереду - невідомість. Батько і мати взяли з собою єдине і найдорожче - маленького Сашка.

Початок життя "з нуля" у Литві

"Ми все залишили. Ми взяли тільки ліки, ми взяли одяг, і то він був на нас, той одяг. В основному, це були його (сина) речі. Це була одна невеличка валіза. Все", - каже Олександр старший.

Головним питанням, яке постало перед родиною, - куди прямувати далі? Йшлося не лише про пошук прихистку. Передусім потрібно було забезпечити дитині життєво необхідне лікування.

"Перше, що нам казали, - їдьте в Польщу. Ми почали шукати варіанти з Польщею. Коли ми почали шукати варіанти, нам сказали, що 50:50 - ви ліки отримаєте або не отримаєте. Країна перебування не принципова. Просто ми не знали, що тут в Литві буде наскільки велика на підтримка. Ми цього не знали".

Литва для Олександра-молодшого стала у прямому сенсі порятунком. Тут хлопчика одразу взяла під опіку організація Литовський Гематологічний Альянс. А дах над головою надала Vaiko Raidos Klinika, що діє в Каунасі. Її засновниці Довілє Цяпулінскайте і Агне Йодіте поставилися до потреб біженців максимально турботливо.

"Рішення було таке, що тут є ГемАльянс. Дуже спасибі президенту цього ГемоАльянсу. Він нам дуже багато допоміг. Він нам допоміг оформити документи, він нам допоміг отримати ліки, він познайомив нас з цією клінікою, Агне, з Довілє, і ми вже тут і залишилося".

До речі, Vaiko Raidos Klinika простягнула руку допомоги не лише родині Сліпачуків. Тут отримали безплатне житло ще дві сім'ї українських біженців.

Разом українці стали вчитися жити в нових умовах. А підтримати моральний дух допомогли гостинні мешканці Каунаса, які влаштовували справжні фестивалі солідарності з українцями.

"Я чому цю футболку вдягнув? Тому що мені її подарували тут, на цьому фестивалі. Ще подарували шапку, я попросив для Сашуні. Вона така цікава, як прапор України, жовто-блакитна. До речі, тут ні у кого такої я не бачив. Але, коли її вдягав, всі розуміли, що це біжить українець, бо на ньому є цей елемент", - розповідає Олександр.

Олександр живе в Литві вже багато місяців і досі не перестає дивуватися щиросердності дружнього народу. При цьому він та його дружина прагнуть якнайшвидше інтегруватися в нове середовище, вчити литовську мову і бути корисними:

"В Литві ми отримали практично все. Нам забезпечили житло, нам дали продукти ,по рекомендації дружина пішла на роботу. Далі ми вже тут самостійно пробуємо, допомагаємо якимись речами - що потрібно тут робити, ми допомагаємо, тому що я розумію, що сиджу з дитиною на реабілітації, і мені треба чимось займатись".

Рішення залишитися у Литві: особисте застосування і медична захищеність дитини

Менеджер за освітою, до війни Олександр працював в одному із столичних автосалонів. І хоча роботи за фахом в новій країні він не знайшов, бажання працювати зміг реалізувати. Працелюбному і відповідальному українцю в дитячій клініці, яка прихистила його родину, довірили вести господарство. Контроль за справністю технічного оснащення клініки та питання забезпечення її життєдіяльності - зона відповідальності Олександра.

Відтак, оговтавшись після евакуації дитини і ставши на ноги, тепер він допомагає навіть своїм рідним, що лишилися у воєнній Україні:

"Кожного дня я думав, що завтра поїду додому. Що завтра я вже поїду додому. От ще один день - і я їду додому. Зараз я вже так не планую. Чому? Тому що треба дуже багато часу, щоб все відновити. Нам зараз потрібно вже тут адаптуватися, і звідси вже якусь допомогу давати. Те, що ми будемо там сидіти вдома - це дуже гарно і дуже добре. Але якщо ми тут зможемо заробити якісь гроші і допомогти нашим рідним там, то це буде в рази краще".

Неабияке враження на українця справила і система медичного страхування, яке діє в Литві. Для його маленького сина це має важливе значення, адже лікування Сашка досить дороговартісне, і в Україні цей тягар в основному покладений на батьків.

"Вражає те, що максимально все для людей, що є страхування, і не потрібно переживати, що там десь щось в лікарні скажуть, що якась операція буде, і в тебе на це не буде коштів. Тому що, коли нам робили операцію, це були дуже великі гроші, які можна було не зібрати за один день. Але, слава Богу, ми зібрали їх за тиждень. Тут сказали на моє питання, якщо йому буде ще раз операція потрібна, сказали, що її йому зроблять безкоштовно".

В Литві турбота про здоров'я маленького сина Олександра в надійних руках. Тут про нього піклуються досвідчені лікарі Вільнюса і Каунаса. А батьки хлопчика встигли оцінити переваги литовської моделі медицини:

"Система працює. Навіть якщо лікаря, який нас дивився минулого разу, немає, приходить інший лікар, відкриває електронну систему, і написано все, про що з ним спілкувалися, про що з ним говорили. Тобто це не карточка в руках паперова, а це електронна система, і це дуже класно".

Суворий діагноз Олександра-молодшого значно обмежує таку природну і властиву дитині потребу бігати, стрибати, падати і вчитися спритності. Однак, за пильної уваги литовських медиків, маленький Сашко живе нормальним життям. Каунаська клініка, яка надала родині Сліпачуків житло, взялася абсолютно безкоштовно реабілітувати хлопчика. Тут з ним займаються логопед, кінезіо- та ерготерапевти, дитина проходить курси нейросенсорної стимуляції. Така допомога окрилює батька і дає надію.

Особлива дитина Олександра Сліпачука повернулася до повноцінного життя у Литві / LRT

"У мене є чітко поставлена мета: зробити так, щоб мій син був повністю здоровий, адаптований до нашого соціального середовища".

Мама і тато можуть "помінятися ролями"

Життя в Литві відкрило нові можливості й для мами Сашка Катерини. Набувши складний досвід догляду за дитиною з особливими потребами, нині вона має змогу знову працювати і соціалізуватися.

"Чотири з половиною роки наша мама сиділа з ним вдома, тому що не можна піти на роботу при такому стані. Тому що треба няня, а в нашому випадку дві няні. І вирішили, що якщо наша мама дуже хотіла на роботу, то ми її відпустимо на роботу".

Поки Сашко не пішов до литовського дитячого садка, кілька місяців поспіль тато виконував традиційну мамину роботу - піклувався і доглядав за сином. Так Олександр-старший надолужив цінний спільний час, якого не вистачало вдома:

"Я з ним більше проводжу часу, бо я його і не бачив, був на роботі. Потім додому увечері приходжу - він лягає спати. Іду - він ще спить, та й таке".

Відтак Литва допомогла українцю розставити важливі життєві акценти, а самі литовці запам'ятаються як віддані й щирі друзі:

"Про Литву скажу так: буде пам'ятатися те, що тут допомога людей без відчуття, що ти щось винен. Дуже часто в нас є таке, що ось наприклад я комусь допоміг, і тоді людина відчуває, що він мені допоміг, то доведеться якось потім віддячувати чимось. Тут взагалі такого немає".

Як війна змінила пріоритети і філософію життя?

В Україні у Олександра залишилося все, що він здобував роками важкої праці: житло, робота, усталений побут. Натомість тепер його увага і енергія зконцентровані на родині й особливому сині. А війна, евакуація дитини й нові реалії кардинально змінили філософію життя.

"Потрібно зрозуміти для себе, що може статися так, що в тебе зміниться твоє життя кардинально. І це в плані фінансів, і це в плані житла, і це в плані транспорту, і в плані всього. Потрібно жити так, щоб ти був готовий до цього. Якщо це житло якесь, то я зараз, на сьогоднішній день я за те, щоб його просто знімати, а не купувати. Тому що нібито ти собі і купив це житло, - прилетіла ракета, і немає нічого. Воно відбудується, але на це все потрібний час. Я розумію все, але важко в тому плані, що все знову починати спочатку. Так само за транспорт. Ці всі обстріли пошкодили транспорт - все, нічого немає. Але сім'я - головне, і щоб всі були живі здорові, і все".

Війна навчила Олександра не відкладати життя на потім, знаходити маленькі життєві радості і вміти їм радіти:

"Тобі хочеться якогось доброго морозива? Ти постійно на нього жалієш (гроші), тому що ти постійно думаєш, що треба купити пилосос, наприклад. От іди і купи собі те морозиво і попробуй, бо завтра ти вже нічого не зможеш зробити, просто нічого. Такі висновки для мене, що треба планувати подорожі, треба планувати для себе якісь такі моменти в житті, щоб тобі це приносило радість, щоб тобі було більш емоційно комфортно".

А головною складовою у формулі щастя для Олександра є здоров'я сина, який щодня робить нові й нові успіхи:

"Я всім пишаюся! Для нас кожен день - це вже якась перемога. Я пишаюся тим, що він тут більше спілкується з людьми. Він не сидить в підвалі, він не сидить в погребі і не рахує картоплю. Він тут спілкується з людьми, і для нього це класно. Він бігає по траві. Якісь приходять дітки, так, він їх не розуміє, тому що вони всі спілкуються литовською. Але діти між собою розуміються: той кидає так, то сміється так… Вони знайдуть спільну мову".

Малюнки дітей, які проходять реабілітацію у Vaiko Raidos Klinika / LRT

Натхненний повнотою життя своєї дитини, Олександр знайшов слова підтримки для родин українських біженців, які мають схожі життєві обставини і також виховують дітей з особливими потребами:

"Потрібно працювати з дітьми, займатися, і все воно буде добре. Тому що потрібно вкладатися в цей процес і головне - не плакати".