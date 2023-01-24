25 січня Вільнюс відзначить 700-річчя: програма заходів

25 січня Вільнюс відзначить 700-річчя. Відлік історії Вільнюса починається з листа, датованого 25 січня 1323 року, в якому Великий князь Гедимінас запрошує християнських купців, військових, ремісників, землеробів та священиків жити у Литві.

На честь ювілею Вільнюса над вежею Гедімінаса з'явиться корона, а телевежа на якийсь час перетвориться на "літаючу тарілку". Біля вежі Гедиміна покажуть копію того самого листа Гедимінаса, а в музеї Вільнюса відбудеться виставка сувенірів.

Анонси головних заходів 700-річчя литовської столиці:

Церемонія підняття прапорів Вільнюса

25 січня, 11:30, Ратушна площа

Урочиста церемонія підняття прапорів святого Христофора відбудеться на Ратушній площі. За традицією, прапори піднімуть троє видатних жителів Вільнюса - представники різних поколінь.

10:00-18:00 – День Вільнюса у Палаці Правителів (квест із призами, необхідно придбати квиток).

Виставка листа, з якого починається відлік історії Вільнюса

25 січня — 27 серпня, Башта Гедимінаса

13:00-17:00 – виставка "Листи Гедимінаса у Вільнюсі". Башта Гедімінаса. (Відвідування безкоштовне). Історія Вільнюса починає свій відлік з моменту, коли назва міста була згадана у листі князя Великого князівства Литовського Гедимінаса до європейських міст. На жаль, оригінал листа не зберігся, тому копія, зроблена в Ризі невдовзі після отримання листа, стала найближчим до оригіналу джерелом. Скористайтеся рідкісною можливістю побачити цей лист на власні очі.

18:00 – святковий концерт музики бароко.

Відкриття пам'ятника «Заповіти великого князя литовського Гедимінаса Вільнюсу та Литві»

25 січня, 16.00, Палац правителів

У великому дворі Палацу правителів відбудеться відкриття пам'ятника «Заповіти великого князя литовського Гедимінаса Вільнюсу та Литві». Скульптором став Мартінас Гаубас, а меценатами – Інна та Дарюс Зубаси.

Концерт «Портал часу»

25 січня, 19.30, Кафедральна площа

На Кафедральній площі Вільнюса відбудеться безкоштовний концерт "Портал часу". Музиканти розкажуть історію міста. Захід дасть старт святкуванню 700-річчя Вільнюса, заходи до цієї дати відбуватимуться протягом усього 2023-го року. Після святкового заходу – візуальна подорож фасадом Кафедрального собору «Портал часу/Laiko portalas».

Фестиваль світла

25–28 січня, з 18.00 до 23.00

Традиційний «Фестиваль світла» цього року буде присвячений футуризму. Про початок фестивалю повідомить світлова корона над вежею Гедимінаса — інсталяція відомого литовського художника світла Арвідаса Буйнаускаса. Головним акцентом фестивалю стане телевежа, яка на якийсь час стане "літаючою тарілкою". У старому місті виставлять 18 світлових об'єктів сучасного мистецтва.

Буклети з картою маршруту можна отримати за адресою Pilies g.2 або скористатися програмою для AppStore або GooglePlay.

Листівки з глини

25 січня з 10.00 до 16.00 у майстерні Všį “Amatų gildija” (Skapo g. 3-34) можна буде створити з глини листівку Вільнюсу та підписати її.

Реєстрації немає, чекають на всіх! Організатори попереджають, що якщо не буде місць, треба буде почекати, і рекомендують приходити найпізніше о 15.00 з урахуванням часу на вироби та очікування.

Кахлі

25 січня з 11.00 до 18.00 гончарна майстерня (Vilniaus puodžių cecho dirbtuvės, Užupio 9/2-20) запрошує на день відкритих дверей усіх, хто цікавиться старими кахлями.

Всіх гостей пригощатимуть чаєм, також планується демонструвати процес реконструкції історичної кахлі.

Телефон для довідок: 865999040.

Вхід вільний.

Татуювання

25 січня Vilnius outlet (Pociūno g. запрошує разом святкувати день народження Вільнюса. Всім відвідувачам з 11.00 до 21.00 на другому поверсі в інфоцентрі даруватимуть квіти, а також можна буде зробити тимчасове татуювання «Vilnius 700».

Вхід вільний.

Піца

25 січня о 11.00 Domino's Pizza Lietuva обіцяє подарувати 700 піц мешканцям міста.

Адреси ресторанів, де відбудеться ця акція, знайдете в івенті.

Мистецтво, обмін речами

25 січня о 16:00 в еко-арт просторі Dieku, Klaipedos g. 2 будуть виставлені роботи багатьох митців, можливо проводитимуться едукації за бажанням, простір відкритий до арт-проектів. В рамках проекту swap відбуватиметься обмін речами та надання їм другого життя, від дизайнера. За посиланням.

Виставка у музеї енергетики

25 січня о 17.00 (Rinktinės g. 2) відбудеться відкриття виставки «Salve, Vilnius’DCC» на честь 700-річчя міста.

Виставка присвячена унікальності Вільнюса, а надихнув на неї напис латинкою «Salve», який все ще можна знайти при ході в деякі старі багатоквартирні будинки Вільнюса.

Під час відкриття виставку можна відвідати безкоштовно, у наступні дні – з квитком до музею.

Виставка триватиме до 30 квітня.



17.00 Відкриття виставки «Salve, Vilnius’DCC»

17.30 Екскурсія на терасі музею "Vilniaus modernėjimo istorija"

17.30 Екскурсія "100 metų istorijos".

17.00 Тематичний друк на 3D принтері та лазери в інфоцентрі музею.

Заходи 25-го січня безкоштовні, на екскурсії необхідна реєстрація.

Відкриття виставки "Сни"

25 січня о 17.00 у відкритому молодіжному просторі Kamaras (Bitėnų g.3) відбудеться відкриття виставки «Сни /Sapnai» молодого автора Rita Lina Janulevičiūtė. У її творчості переплітаються елементи комп'ютерної графіки, скульптури, живопису, декору,

Вхід вільний. Необхідна реєстрація.

Концерт фортепіанної музики

25 січня о 18.00 у Великій залі академії театру та музики Литви (Gedimino pr. 42) відбудеться концерт фортепіанної музики докторанта академії NERINGA VALUNTONYTĖ (FORTEPIJONAS).

В програмі:

F. Schubert (1828-1797). „Ekspromtai“, op. 90

M. Ravel (1875-1937). Miroirs („Atspindžiai“)

R. Meyers (1955). Ring around silence ("Ratas aplink tylą")

Вхід вільний.

Показ документальних фільмів

25 січня в кінотеатрі Skalvija відбудеться показ двох фільмів про Вільнюса:

«Čia buvo Vilnius» (2022) і «Laikas eina per Vilnių» (1966).

Обидва фільми документальні та без діалогів. Квитки можна придбати тут.

Виставка вільнюських сувенірів

З 27 січня, Вільнюський музей, вул. Вокечю, 6

Виставка сувенірів з Вільнюса відбуватиметься у Вільнюському музеї з 27 січня до 2 липня. «Як правило, ми дивимося на сувеніри під час відвідування інших країн, але рідко цікавимося сувенірами зі свого міста. Однак те, як зображують Вільнюс сьогодні на сувенірах з прилавків вулиці Пілес, розповість майбутнім поколінням не лише про місто, а й про наші стосунки з ним», — кажуть організатори виставки.

УВАГА! У зв'язку із заходами у старому місті будуть впроваджені обмеження руху. Рух буде закрито для транспорту на деяких маршрутах з 25 по 28 січня у часовому проміжку між 16:00 до 23.00. Також цими днями змінюються маршрути автобусів. Вся інформація про це за посиланням на сайті storymaps.arcgis.com.

Весь громадський транспорт 25 січня у Вільнюсі - безкоштовний! Вся інформація про зміни за посиланням.