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2023.01.23 15:58

Зеленський: Україна може виграти війну з Росією вже цього року

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LRT 2023.01.23 15:58
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / AP nuotr.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна може перемогти у війні з Росією вже цього року, якщо українці залишаться єдиними, повідомляє УНІАН. 

"Швидкість (закінчення війни – ред.) залежить від кількох речей: від сил всередині України та від сил ззовні – допомоги партнерів. Не можна допустити уповільнення процесів ні тут, ні там, тому що це призведе до затягування війни", - сказав він під час зустрічі зі студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка, повідомляє сайт президента.

Президент України вирушив на зустріч зі студентами разом із колишнім прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.

Зеленський відкинув припущення про те, що українська перемога не потрібна або допустима часткова перемога.

"Ми нічого не забудемо, ми нічого не пробачимо, ми обов'язково все повернемо", - сказав Зеленський.

Під час зустрічі Джонсон заявив, що Великобританія та інші союзники допоможуть Україні перемогти у війні якнайшвидше у 2023 році, повідомляє The Kyiv Independent.

"Для світу буде краще, якщо люди не помиратимуть. Нарешті ми покінчимо з цим", - сказав він.

Борис Джонсон також закликав союзників України направити танки до Києва, щоб допомогти виграти війну.

Володимир Зеленський також розкритикував слова канцлера Німеччини Олафа Шольца.

"Канцлер Шольц надав Україні дуже хороший пакет на підтримку нашої армії. Я вдячний йому. Я дуже вдячний президенту США Джо Байдену. Але я вважаю дуже несправедливими согоднішні дискусії. Це несправедливо щодо живих людей. Не можна казати: я дам стільки, скільки дадуть інші, нехай Америка зробить крок, тоді я і зроблю крок", - заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

Так він прокоментував слова Шольца про те, що Берлін відправить Україні танки Leopard тільки в тому випадку, якщо американці спочатку відправлять свої танки Abrams.

"Ми не атакуємо. Leopard не піде на Росію, ми захищаємо себе. Нас не цікавить їхня земля, їхній народ. Тепер їхня культура та історія більше не цікавлять. Ми просто хочемо звільнити нашу землю", - сказав президент України.

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