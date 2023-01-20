"Пацифізм вбиває" - громадські активісти під посольством Німеччини у Вільнюсі висловили впевненість, що "Берлінська стіна" впаде

У п'ятницю ввечері люди, які зібралися біля посольства Німеччини у Вільнюсі, озвучили Німеччині вимоги направити в Україну важку військову техніку.

Учасники акції, загорнуті в українські і литовські прапори, тримали в руках плакати з написами: «Дайте Україні танки», «Дайте Україні зброю для перемоги над російськими терористами зараз», «Пацифізм вбиває».

Біля посольства зібралося понад 300 людей.

Мітингувальники, які зібралися біля посольства Німеччини, вимагають відправити в Україну танки / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Громадський діяч Олег Шураєв, який організував акцію протесту і заснував фонд підтримки України «1К», закликав підтримати Україну важкою технікою.

- Чому Німеччина не бажає передавати танки? Це така постсовєцька травма чи бізнес? - запитуємо ми Олега Шураєва, який закликав жителів Литовської столиці прийти під посольство Німеччини.

- Це і бізнес, і травма. Небажання брати відповідальність. Потрібно зробити перший крок, щоб відкрити цей шлях. Німеччина не бажає цього. Це шкідливо не лише для України, а для майбутнього Європи. Це є такий собі соціал-демократичний пацифізм. Тому щодня гинуть бійці ЗСУ, гинуть цивільні громадяни. Гинуть діти, гинуть жінки і чоловіки. На мій погляд це аморально. Тому нам, країнам ЄС, потрібно домовитися і виконати те, що запитував Залужний, - зауважив Олег Шураєв.

Мітингувальники, які зібралися біля посольства Німеччини, вимагають відправити в Україну танки / Фото Олег Головатенко / LRT

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний озвучив такі цифри:

"Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді, думаю, цілком реально вийти на рубежі 23 лютого. Але двома бригадами я не зможу. Я отримую те, що отримую, але це менше, ніж те, що мені потрібно", - сказав він.

Заявляючи про потреби, головнокомандувач Валерій Залужний мав на увазі потреби для конкретної операції, а не звільнення всіх територій. Про це міністр оборони України Олексій Резніков пояснив в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

"Я б уточнив думку генерала Залужного, бо не всі його правильно дочитали. Він сказав, що може перемогти в цій війні в цілому, а окремо назвав цифру потреб для конкретної операції. Тому це перемога в одній конкретній операції, і так, ці цифри реалістичні разом з нашими партнерами і потужністю нашого ВПК", – розповів Резніков.

Мітингувальники, які зібралися біля посольства Німеччини, вимагають відправити в Україну танки / Фото Олег Головатенко / LRT

Олег Шураєв в коментарі LRT повторив сьогодні слова Володимира Зеленського про те, що “стіна” озброєння України повинна впасти так само, як Берлінська стіна.

“Нам потрібно не 14 танків, а 500 танків. Польша може надати стільки, скільки вона може. Але останній крок за Німеччиною, тому що саме вона є виробником цієї техніки”, - зауважив активіст у відповідь на уточнююче питання стосовно намірів Польщі вчинити всупереч позиції Німеччини.

Мітингувальники, які зібралися біля посольства Німеччини, вимагають відправити в Україну танки / Олег Головатенко / LRT

“Зараз керівники європейських країн активно спілкуються між собою на цю тему. Це нормальний демократичний процес. У Литві вільні громадяни можуть активно висловлювати свою позицію і також озвучувати цю потребу, вони можуть багато зробити”, - додав Олег Шураєв.

Мітингувальники, які зібралися біля посольства Німеччини, вимагають відправити в Україну танки / Олег Головатенко / LRT

Він переконаний, що ситуацію вдасться переламати на користь України:

“Як було з Himars? Спочатку казали, що це неможливо. Зараз ця техніка працює на фронті. Це процес, і нам усім потрібно працювати на усіх фронтах: дипломатичному, громадському. Є дуже багато шляхів, як нам досягти цієї перемоги”.

Нагадаємо, у п'ятницю на військовій базі Рамштайн у Німеччині відбулася зустріч західних союзників, на якій обговорювали військову допомогу українцям і передачу західних танків. Прийти до консенсусу не вдалося.

Напередодні зустрічі Вашингтон намагався переконати Берлін змінити свою позицію і передати українцям німецькі танки Leopard-2. Однак Берлін заявив, що передасть танки лише в тому випадку, якщо США пообіцяють надати Україні власні танки Abrams.

Мітингувальники, які зібралися біля посольства Німеччини, вимагають відправити в Україну танки / Олег Головатенко / LRT

Представники посольства Німеччини не вийшли зустрічати мітингувальників, а вікна посольства не освітлювалися.

Мітингувальники, які зібралися біля посольства Німеччини, вимагають відправити в Україну танки / Олег Головатенко / LRT

Олег Шураєв зазначив, що лише перекидання танків може суттєво змінити хід війни та допомогти Україні досягти перемоги. За його словами, Литва і країни Заходу повинні прагнути зупинити російську агресію.

Мітингувальники, які зібралися біля посольства Німеччини, вимагають відправити в Україну танки / Фото Олег Головатенко / LRT

За словами організатора акції, зволікання Німеччини є "пацифізмом, який є привілеєм".

Мітингувальники, які зібралися біля посольства Німеччини, вимагають відправити в Україну танки / Олег Головатенко / LRT

Егле з Вільнюса, яка прийшла на захід, розповіла, що не пропускає більшість заходів, які підтримують Україну:

«Я прийшла, щоб висловити свою громадянську позицію щодо того рішення, яке сьогодні не ухвалили. Я вважаю, що зараз важлива швидкість реагування, і нам, як державі ЄС, дуже важливо продемонструвати цю позицію. Я намагаюся прийти, коли є мітинг, прийти, пожертвувати все, що потрібно", - сказала вона.

Мітингувальники, які зібралися біля посольства Німеччини, вимагають відправити в Україну танки / Олег Головатенко / LRT

Владас, який приїхав до Литви з Санкт-Петербурга, брав участь в акції разом з кількома іншими громадянами Росії.

«Важке озброєння потрібне Україні, щоб відтіснити окупантів, якнайшвидше відновити територіальну цілісність. Україна зараз захищає західні цінності: справедливість, свободу та демократію», – сказав Влад.

Олег Шураєв також закликав писати листи до посольства Німеччини.

Мітингувальники, які зібралися біля посольства Німеччини, вимагають відправити в Україну танки / Олег Головатенко / LRT

«Збір коштів може вирішити багато, але не надто багато, а перемога потребує важкої зброї та танків. Те саме чув з 7 різних джерел у Києві: або Німеччина дає нам Леопарди, або жодних шансів. Можна скільки завгодно збирати гроші на байрактари та дрони чи їздити з гуманітаркою в Україну, але важка техніка виграє війну. У цьому випадку Європа готова давати танки, потрібне лише схвалення Німеччини», – заявив активіст раніше у заклику прийти на мітинг під посольство Німеччини.

«Більше зброї для України, більше безпеки в Європі, і ми припинимо цей геноцид, спричинений Росією», — йдеться у запрошенні Шураєва у соцмережах.

Мітингувальники, які зібралися біля посольства Німеччини, вимагають відправити в Україну танки / Олег Головатенко / LRT

Велика Британія, Польща, Фінляндія та країни Балтії закликали членів НАТО перекинути Києву більш важке озброєння. Лондон вже пообіцяв відправити Україні 14 британських танків Challenger. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вже пообіцяв передати Україні німецькі танки, якими користується Польща, і підкреслив, що згода Берліна, яка зазвичай необхідна для такої передачі, є "другорядним питанням".