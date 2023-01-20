Український воїн Дмитро Кайтанюк, якому литовські лікарі врятували руку: «Литва - це така Україна, в якій гарно поприбирали»

Дмитро Кайтанюк - офіцер 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, і російсько-українська війна почалася для нього не 24 лютого, а фактично з Майдану. Юрист за фахом саме тоді поїхав до Росії у справах бізнесу. Але, почувши про події вдома, одразу ж повернувся до рідного Києва. Пройшовши горнило революції, розумів, що це лише початок і варто готуватися до справжньої війни.

«У мене була своя цивільна зброя, я був власником карабіну мисливського. У мене було декілька друзів, які так само володіли карабінами, і ми почали готуватися до можливого конфлікту, почали готувати інших людей. Просто елементарно вчити стріляти, з якої сторони підійти до гвинтівки, з якої сторони куля вилітає і тому подібне», - згадує буремні роки Майдану Дмитро.

Загін Боба Марлі під прапором "Айдару"

Їх об'єднав майданівський побратим, нинішній керівник Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. Жартома вони назвали себе "загоном Боба Марлі". А насправді стали ядром легендарного 24 батальйону тероборони "Айдар".

"Коли вже почалися активні бойові дії 2014 року, ми були однією з перших груп в батальйоні "Айдар". Фактично перетворення “Айдара” з такої майданівської компанії на військову одиницю почалося з того, що ми і хлопці з Волині, і молоді хлопці з "Білого Молота" сформували другу роту, і почалася вже військова організація. По суті фактичного з весни 2014 року ми були на війні. Всі найгучніші бої на Луганщині, якраз ми у всіх взяли участь. Ми звільняли Щастя, ми звільняли і пробивали дорогу на Луганській аеропорт", - розповідає Дмитро Кайтанюк.

Побувавши у пеклі, доброволець Дмитро Кайтанюк вцілів і в 2015-му році демобілізувався, вважаючи що свій борг перед Батьківщиною виконав:

"Ми як добровольці свою функцію вважали, що тоді виконали. Ми зупинили цю орду, цю навалу там, далеко на Донбасі. І ми, власне, це робили тільки для того, аби ця орда не прийшла до нас додому. Ми вважали так, що ми воювали добре і зробили все, що могли. І дали армії час зібратися, мобілізуватися, і вже купірували цю проблему на території Донбасу".

Ветеранський бізнес з передчуттям Широкої війни

Попереду замарило мирне життя. Дмитро з товаришами займався проблемами ветеранів, заснувавши зокрема громадську організацію допомоги воїнам з посттравматичними стресовими розладами.

А згодом разом з друзями став розвивати ветеранський бізнес. Серед колишніх побратимів було чимало науковців, молекулярних біологів. Разом вони створили інноваційну компанію з виробництва сучасної біотехнологічної продукції, зокрема тест-систем на Ковід-19.

Але в мирні плани і життя чим далі настійливіше стукало передчуття великої війни:

"Коли Україна стала вразливою, коли вже всі забули, що таке війна, коли скасували ракетні програми і тому подібне. Кошти на армію стали менше виділятися, ніж на дороги, то по цих дорогах і поїхали російські танки. Тому ми були, в принципі, морально, можна сказати, ми були готові до того, що війна почнеться. В офісі одного з наших друзів була така точка збору. Якщо вимкнеться радіозв'язок й інший зв'язок, то ми мали збиратися на цій точці збору".

Широка фаза. Початок. Поранення і втрати

У ніч на 24 лютого, коли на українські міста впали перші бомби та ракети, зв'язок ще був. Побратими зібралися швидко. Дмитро Кайтанюк став на захист рідного Києва в числі перших. Він разом з бойовими товаришами відчайдушно намагався зупинити танки, що сунули на столицю. Але друга доба війни стало для Дмитра фатальною:

"Вже 25 лютого ми під час бою в районі населених пунктів Мощун-Демидів, якраз там рухалася ця величезна колона росіян по дорозі з території Білорусі на Київ… Під час оборонного бою ми були атаковані з ворожого гелікоптера ракетою "повітря-земля". Відповідно під час вибуху двоє моїх друзів загинуло. Ще двоє отримали поранення. Ну і я отримав поранення от руки якраз. Чесно кажучи, думав, що повернуся за кілька місяців, що за два-три місяці зможу повернутися. На жаль, моє поранення виявилося значно більш важчим, ніж я навіть очікував".

Для мужнього бійця почалися довгі госпітальні будні. Спочатку у Київському центральному військовому шпиталі, потім у Вінниці та Старокостянтинові.

Литовський медичний тил по "старій дружбі"

Врятувати руку після важкого поранення взялися у Литві. З цією країною Дмитра Кайтанюка пов'язує міцна дружба з литовськими стрільцями, які в далекому 2014-му допомагали готувати його бойовий підрозділ. Так український офіцер опинився в Литві:

"Литовці організували мені трансфер зі Львова до Вільнюса. Тут мене зустрів полковник литовської армії і розмістив. Фактично я зараз у нього якраз проживаю, він прихистив у себе. А я одразу потрапив на лікування в республіканську лікарню, то знову ж так само мої лікарі, багато з них - це люди, дотичні до військової справи, вони являються військовими лікарями. Вони за мене взялася, почали зі мною дуже активно працювати".

Литовським медикам і справді було над чим працювати: руку, якою Дмитро прикрився під час прильоту ракети, вони врятували:

"Я потрапив сюда в доволі поганому стані. В мене був тільки апарат зовнішньої фіксації - залізна така штука стирчала. В мене не зростаються кістки, в мене було багато дуже проблем, тому що, власне кажучи, коли відбувся вибух ракети, яка влучила у нашу групу, то я просто прикрив ось так очі рукою. Я був в засобах захисту, але фактично всю шрапнель, яка летіла з ракети, всю вибухову хвилю прийняла на себе рука. Там була сильно переломана кістка, вирваний нерв. Багато розказувати, я можу просто показати, що з моєю рукою. Ось моя рука. Ви бачите, тут повинен бути м'яз. Його просто немає, тому що тому. Тому що вона захистила мене".

Кілька місяців копіткої праці хірургів та ортопедів. Операція за операцією, завдяки яким - Дмитро вірить - він таки зможе знову повернутися в стрій.

"Мене тут досі лікують. Мені 5 операцій, здається, провели в Києві, дещо робили вже тут, знімали апарат зовнішньої фіксації. Потім величезну 10-годинну операцію влітку мені провели. Це пересадка одночасно, і робили реставрацію кісток. Пересаджували з одного місця на інше, бо не зростався, пересаджувати нерв, тому що в мене фактично не рухалися ось ці два пальці. Зараз вже значно краще. Ще на піаніно не зіграю, але вже краще, вже трошки відчуваю їх. Ну і, я сподіваюсь, що крайня операція, яку мені планують зробити, мені допоможе. Я зможу вже нарешті стискати нормально кулак. І, як я зможу це робити, я зможу тримати зброю в руках. Я повертаюся на службу", - описує свою історію український боєць Дмитро Кайтанюк.

Після тривалої реабілітації, яка поки не завершена, Дмитро Кайтанюк має пройти військово-лікарську комісію, що, власне, й вирішуватиме, чи справдяться його сподівання:

"Але якщо запитуватимуть мене, то я би хотів… я би хотів ще повоювати, скажімо так. Тому що, по-перше, я хочу помститися за своїх загиблих друзів і за свою руку також. Так що я думаю, що мої "хороші" росіяни мене ще чекають".

Українські свята і символи у Литві

А поки життя триває. І поряд з випробуваннями у ньому є і щасливі події. Однією з таких став приїзд до Литви дружини Дмитра. Разом вони зустрічали найважливіший для всіх українців день вже минулого 2022-го року.

"Для мене День Незалежності - це найбільше свято в році. Це день, коли ми заявляємо всьому світу, що ми є, що ми існуємо, що нас не можуть зламати навіть погрози цього ядерного карлика, і бомбардування, і таке інше. Це все не те, що може нас якось посунути в нашій впевненості в тому, що ми є, ми існуємо, і ми завжди будемо тут існувати на цій землі, доки останній українець дихає, я думаю".

Український боєць Дмитро Кайтанюк / LRT

Минулорічне свято української незалежності набуло особливого, солідарного звучання у дружній Литві.

"Я з задоволенням відзначаю кожен рік День Незалежності. А цього року він був особливий, тому що він вперше був не в Києві в цей час, не в Україні. Тим не менше тут було дуже багато українців, багато українських прапорів. Вільнюс і Литва загалом дуже підтримують Україну і українців. І, скажімо так, попри те, що я був за кордоном фактично вперше в цей день, я відчував таку енергетику фактично, як в Києві".

Рятує дружба і литовська медицина

Натхненний підтримкою литовців, їхньою самовідданістю і щирістю, український боєць не втомлюється дякувати своїм лікарям-рятівникам:

"Я не знаю, чи доречно згадувати їхні прізвища, але імена принаймні я можу назвати своїх лікарів. Це Шарунас, Мантас, доктор Вікторас, доктор Вітлоус, доктор Артурас. Вони дуже допомогли, вони мені показали, що фактично мої проблеми… можливо, я не буду на сто відсотків таким, як був до цього, але мої проблеми є подоланими. Їх всі, в принципі, можна вирішити. Я так набрався від них оптимізму, ну і, чесно кажучи, я вірю в те що, ну так, я буду жити з металічною пластиною в руці, але я ще зможу і зброю носити, я сподіваюсь, і, можливо, якимось іншим чином прислужитися в боротьбі моєї країни наразі".

Литовські стрільці, литовські лікарі - всі вони стали для Дмитра дорогими людьми, а сама Литва зайняла особливе місце в серці українського воїна:

"Я дуже вдячний лікарям, я дуже вдячний моїм друзям - литовським військовим, я їх називати не буду, вони самі знають про себе. Я взагалі хотів сказати, що я в принципі дуже вдячний народу Литви і Литві як державі, тому що це ось та справжня така родинність між нашими народами, яка в цей такий скрутний час дуже сильно проявилася, і це дуже приємно".

"Україна - це хардленд Європи" або візія Перемоги і суспільних змін

Колись українець Дмитро Кайтанюк, аби захистити незалежність своєї держави, змушений був взяти до рук зброю.

Нині ветеран все частіше замислюється над тим, якою буде його рідна Україна після перемоги?

"Взагалі Литва - це країна, яка уособлює для мене той стандарт, до якого ми маємо прагнути. Я би хотів, щоб Київ за 10 років був схожий на Вільнюс сьогодні хоча б. І щоб життя в Україні за 10-15 років було схоже на життя в Литві сьогодні. Мені здається, що стандарти, які є в Литві, для нас дуже підходять, дуже близькі. Але одночасно, це якщо коротко сказати, то Литва - це така Україна, в якій гарно поприбирали. Тому мені дуже імпонує ось цей суспільно-політичний не просто устрій, а як самі люди ставляться до своєї держави, як литовці ставляться до своєї країни. Я хотів, щоб в Україні так теж було".

Патріотизм, досвід і професіоналізм Дмитра обов'язково стануть в нагоді рідній країні, яка після війни почне епоху відновлення. А поки вона має вижити і перемогти. Попри смерті, біль і втрати. Що надає нашому герою моральних сил в ці важкі для батьківщини часи?

"Ми часто ходили в бій під червоно-чорним прапором. Для більшості суспільної свідомості червоно-чорний прапор - це прапор Української повстанської армії. Хоч історично це не зовсім так, але тим не менше. І завжди, коли морально складно, то я намагаюся думати так: а що, повстанцям було легше? У них взагалі не було якоїсь перспективи перемогти, і вони билися до останнього. І завдяки їм могли з'явитися ми, тому що ми прийняли їхній спосіб мислення, їхні традиції і, зрештою, їхню боротьбу. Так само нічого страшного: на наше покоління випали такі випробування, мусимо їх пройти за можливості максимально з честю".

25 лютого в лісі на Київщині поруч з Дмитром Кайтанюком загинули його бойові побратими, Ірина Цвіла та Дмитро Синюка.

Пізніше Ірину нагородять орденом (посмертно). На місці загибелі добровольців встановлять пам'ятний хрест.

Український боєць Дмитро Кайтанюк переглядає новини з України під час реабілітації в Литві / LRT

А Дмитро Кайтанюк, що вижив, твердо переконаний: лише перемога України принесе такий очікуваний мир у Європу:

"Не ми перші, не ми останні. Україна - це хардленд Європи, і тут тисячу років війна йде, і тисячу років вона скоріше за все ще буде продовжуватись. Принаймні, скажімо так: доти, доки нинішня Росія, Російська Федерація існуватиме в нинішньому імперіалістичному форматі, війна ця не припиниться. Ця війна назавжди. Або ми все ж таки принесемо волю народам Росії на якісь 10-20-30-100 років, і, можливо, в цій частині світу все-таки запанує мир. Тільки така надія".