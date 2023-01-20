Директор української школи у Вільнюсі: навчаємо тих, хто живе у Вільнюсі, в Україні та навіть в інших країнах Європи

Українські школярі здобувають освіту попри війну, яка триває у їхній країні, якість знань цілого покоління залежить як від різних життєвих обставин, так і від самовідданості вчителів. В українській школі «Гравітація», яка отримала від Міністерства освіти, науки та спорту Литви право здійснювати педагогічну діяльність у Вільнюсі за українською освітньою програмою, навчаються не лише діти, які мешкають у Вільнюсі, але також і ті, хто через війну залишився в Україні чи опинився в інших країнах Європи.

- Розкажіть, будь ласка, про вашу школу, коли ви відкрилися?

- Відкриття школи відбулося у 2018 року, спочатку це був Центр позашкільної освіти, де проводилися заняття, які не дублювали шкільну програму, ці курси давали можливість дітям дізнатися про щось нове, або, навпаки, подивитися на відомі речі під іншим кутом. Крім навчальних занять, у центрі також був танцювальний та театральний гурток. Згодом ми вирішили, що центр готовий перекваліфікуватися в школу, і невдовзі ми набрали свій перший клас.

Коли в Україні розпочався карантин, ми перевели наше навчання на онлайн-формат. Коли школа йшла на карантин, ми мали 40 учнів, після закінчення пандемії в нас уже навчалося 150 школярів. І вже у лютому 2022 року у нас навчалося 245 учнів з 1 по 11 клас, у червні ми планували організувати наш перший випускний для одинадцятого класу, але у підсумку перший випуск був у Вільнюсі. Наша школа має два основних напрямки – природничо-науковий та математичний, крім того, велика увага завжди приділялася вивченню англійської мови, але наскільки важливо знати іноземні мови, діти зрозуміли лише, коли приїхали сюди.

Директор школи Катерина Стрельченко / Е. Блажевич/LRT nuotr.

- Як відбувалися випускні іспити і сам випускний у одинадцятикласників у Вільнюсі?

- У Литві, як і в усіх країнах Європи, було організоване складання мультипредметного тесту, який наші діти здали дуже успішно, є навіть учні, які отримали максимальний бал. Більше того, ми мали можливість організувати випускний вечір, якого не було у багатьох випускників в Україні.

Наші випускники на сцені Українського центру отримали шкільні атестати та станцювали свій шкільний вальс, це був повноцінний випускний, той самий, про який мріють усі школярі. Усі наші випускники вступили до вищих навчальних закладів, більшість обрали європейські університети (багато хто залишився у Вільнюсі, обрали університет імені Миколаса Рьомеріса), але є хлопці, які зараз навчаються в українських інститутах.

- Розкажіть про викладацький склад школи.

- Половина викладацького складу виїхала з України одразу після початку війни, дехто приєднався пізніше. Чоловіча частина нашого колективу залишилася в Україні, але вони викладають онлайн.

- Як організовано роботу у школі?

- Практично всі вчителі працюють як в онлайн-, так і в офлайн-форматі, як я вже сказала, багато хто продовжує викладати з України. Онлайн-навчання відбувається у дві зміни, школярі з України здебільшого навчаються у першу зміну, а ті, хто зараз живе в Європі, навчаються у другу зміну. Така система дуже зручна для учнів з України у зв'язку з нестабільним електропостачанням, діти мають можливість вибору, коли їм зручніше підключитися, у першу чи у другу зміну.

Дистанційне навчання / Д. Умбрасас/LRT nuotr.

- Виходить, що в одній паралелі – 3 класи?

- Так, 3 класи. Один клас, в якому навчаються діти, які зараз перебувають у Вільнюсі, другий клас – онлайн-навчання у першу зміну та третій клас – онлайн навчання у другу зміну. Звичайно, вчителям важко працювати у дві зміни, але це створює додаткові зручності для дітей, наприклад, якщо школяр поїхав до України, він може в цей час, щоб не пропускати занять, підключитися онлайн. Наше навчання створює певну мобільність, даючи можливість, де б не перебували діти, не переривати навчальний процес.

Українські школярі / Е. Блажевич/LRT nuotr.

- Однією з умов отримання ліцензії було навчання у школі литовськоою мовою.

- Так, вивчення державної мови у тій країні, де ти навчаєшся – це, звичайно ж, необхідна умова, це розуміє будь-яка людина. Самі діти з великим задоволенням вивчають литовську мову, їм подобається, що їм уже вдається говорити деякі фрази, подобається, коли їх розуміють на вулиці. Вивчення нової мови та знайомство з культурою – це завжди розширення кругозору.

- Які факультативні заняття відбуваються у школі?

- У нас у школі діти перебувають до 17:00, з молодшими та середніми класами залишаються вчителі, вони допомагають дітям зробити домашню роботу. Важливим принципом нашої школи є те, що діти зі школи виходять зі зробленими домашніми уроками. Вільний від школи час вони можуть присвятити спілкуванню з батьками, хобі та зустрічам з друзями, але точно не сидінню над уроками до нескінченності. Якщо говорити про факультативні заняття, то ми маємо театральний гурток, танцювальну та хореографічну студію, а також студію живопису.