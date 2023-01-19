Інформацію про українських біженців шахраї збирають під виглядом працівників Департаменту міграції

Інтернет-шахраї під виглядом співробітників Департаменту міграції намагаються зібрати дані про українських біженців, повідомляє у четвер Департамент міграції Литви.

За даними відомства, в електронному листі, надісланому шахраями на різні адреси з використанням офіційно неіснуючої електронної адреси, вказується, що у співпраці з урядами Литви та України Департамент міграції проводить пошук українських біженців у Литві, і цей захід нібито пов’язаний з військовою службою.

До листа додається фіктивна анкета, яку пропонується заповнити із зазначенням персональних даних громадян України. Анкету планується надіслати до консульського відділу Посольства України в Литві.

Департамент міграції попереджає, що це неправдива інформація, вони не створювали анкету і не розшукують українських біженців через військову службу.

Департамент рекомендує критично оцінювати інформацію такого змісту та повідомляти про це за телефоном загальної допомоги 112.

LRT.lt зв’язався з експертом з кібербезпеки, який пояснив, що поштовий сервер info@migracija-gov-lt.in.net використовується в Нідерландах, а домен – в Індії. Також до листа додається файл із створеним шахраями шаблоном «картки громадянина України».

«Вкладення електронної пошти є шкідливим і належить до сімейства Trojan.Runner.BQ». Ці віруси містять послідовність команд і мету запустити інший шкідливий файл на комп’ютері жертви. В даному випадку перед нами файл Microsoft Word з розширенням .doc, при відкритті якого на перший погляд документ виглядає як акуратна форма для узагальнення інформації. Однак користувач комп’ютера не бачить шкідливих команд на комп’ютері, і вони можуть як збирати інформацію про жертву, так і завантажувати інші файли, щоб контролювати чи захоплювати комп’ютер», – поділився висновками експерт.

Шкідливий лист / LRT.lt nuotr.

Як повідомлялося раніше, український уряд затвердив нові правила військового обліку військовозобов'язаних, призовників та резервістів. За одним з пунктів постанови №1487, закордонні дипвідомства тепер мають інформувати українців за кордоном про початок нового призову і сприяти поверненню додому військовозобов’язаних та резервістів, якщо в Україні проводять мобілізацію або у воєнний час. Вочевидь, цим інформаційним приводом і скористалися шахраї. Проте, на тимчасовий консульський облік – реєстрацію свого місця перебування за кордоном – українці стають тільки добровільно. Депортація українців знаходиться поза компетенцією українських диппредставництв і може відбуватися тільки за рішенням суду іноземної держави.