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2023.01.19 19:00

Литва передасть Україні два вертольоти Мі-8

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BNS 2023.01.19 19:00
Вертоліт Мі-8
Вертоліт Мі-8 / ілюстративне фото

Литва передасть Україні два гелікоптери Мі-8 і зенітні установки малого радіусу дії L-70, повідомив міністр національної оборони Арвідас Анушаускас.

«Сьогодні маю хороші новини для України з Литви. Новий пакет підтримки летальної зброї Литви включатиме кілька десятків зенітних установок L-70, боєприпаси та два гелікоптери Мі-8. Загальна вартість перерахованої підтримки становить близько 125 млн. євро", - повідомив міністр у своєму Twitter у четвер.

Всього литовська армія має три вертольоти Мі-8 радянського виробництва та три "Дофіни", придбані майже десять років тому.

Експлуатаційний ресурс Мі-8, якому вже четвертий десяток років, вичерпаний, експлуатація ускладнена. В результаті Литва купує чотири вертольоти UH-60 Black Hawk.

У грудні міністр національної оборони Арвідас Анушаускас заявив, що військова підтримка Литви Україні становить 240 мільйонів євро. В Україну передали різну зброю, боєприпаси, тепловізори, безпілотники, антидрони, Литва також навчає українських військових.

Як повідомляють світові медіа, Естонія має намір передати Україні 10 гаубиць FH-70 і Д-30, сотні протитанкових гранатометів М2 з боєприпасами, тисячі снарядів 155-мм артилерійських боєприпасів.

Латвія передасть десятки ПЗРК Stinger, два вертольоти Мі-17, десятки кулеметів, БПЛА і навчить 2000 українських солдатів в рамках нового пакету підтримки України.

# Країни Балтії# Україна
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