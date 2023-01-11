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2023.01.11 15:07

Ландсбергіс у Кореї закликає сприяти постачанню озброєнь Україні

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BNS 2023.01.11 15:07
прапори України і Литви
прапори України і Литви / фото МЗС Литовської республіки

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, який перебуває з візитом у Південній Кореї, закликає цю країну направити Україні летальну зброю, тим самим сприяючи її перемозі над агресором Росією.

«Ми розуміємо, що країни мають різні погляди, коли йдеться про підтримку України, і ми поважаємо дискусії (про підтримку цієї країни), які відбулися в Кореї, — сказав Ландсбергіс порталу Korea JoongAng Daily. – Але якщо Корея знайде можливості підтримати (Україну) летальною зброєю, це сприятиме перемозі України, що стабілізує європейський континент у короткостроковій та середньостроковій перспективі».

Він заявив, що війна в Україні закінчиться, як тільки країна зможе перемогти в ній, але для цього їй потрібно отримати необхідне озброєння.

За даними порталу, Південна Корея поки що надавала Україні лише гуманітарну підтримку.

Ландсбергіс відбув з офіційним візитом до цієї країни у вівторок.

У ході візиту заплановані зустрічі з міністром закордонних справ цієї країни Паком Джіном, міністром торгівлі Дукджуном Аном, членами парламенту, представниками корейських аналітичних центрів та місцевих компаній.

У Сеулі Ландсбергіс також обговорює підтримку України, наслідки розв'язаної Росією війни для регіональної та глобальної безпеки, виклики безпеки, які походять з Північної Кореї, двостороння співпраця в ООН, процеси, які відбуваються в Індо-Тихоокеанському регіоні та майбутній саміт НАТО у Вільнюсі.

# Україна# Країни Балтії
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