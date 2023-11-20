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"Досье": есть ещё одна яхта, связанная с Путиным - 71-метровая "Виктория"

РC
Радио «Cвобода» 2023.11.20 13:00
В. Путин
В. Путин / Фото AP

Расследовательский центр "Досье" утверждает, что обнаружил две суперъяхты, которыми предположительно пользуются президент России Владимир Путин и его окружение. Это 71-метровая "Виктория" и сопровождающая её 38-метровая "Орион". Раньше об этих судах не было известно.

Яхту "Виктория" "Досье" называет "флагманом черноморской флотилии Владимира Путина". Утверждается, что сейчас это судно находится на ремонте в доке в турецком порту Тузла под Стамбулом. Журналисты "Досье" сняли яхту с квадрокоптера.

Как утверждает источник "Досье", работавший с Путиным более 20 лет назад, яхта "Виктория" была по распоряжению российского президента построена в середине 2000-х годов на военном заводе "Севмаш", наряду с яхтой "Грейсфул", о которой уже сообщалось ранее - номинально она принадлежала компании друга Путина Петра Колбина, а затем была продана компании, владельцы которой засекречены. Строительство яхты "Виктория" было, как пишет досье, заказано структурами бизнесмена Сергея Маслова. Собеседники издания, однако, утверждают, что она предназначалась для Путина. В конце концов яхта была записана на структуры ещё одного друга Путина, Геннадия Тимченко. Яхту строили почти 14 лет. Её стоимость оценивается в 50 миллионов долларов.

В экипаже судна, как пишет "Досье", есть лица, работавшие на других яхтах, предположительно связанных с Путиным и его окружением. Базируется "Виктория" в Сочи и периодически доходит до мыса Идокопас, где находится так называемый дворец Путина, наиболее известный по расследованию ФБК. Летом 2021 года яхта дошла до аннексированного Крыма, в этом путешествии её сопровождала построенная в Италии яхта "Орион".

"Досье" утверждает, что яхтой "Виктория" пользовалась Алина Кабаева, которую в многочисленных расследованиях называли близкой к Владимиру Путину. После ареста ахты "Шехерезада" в Италии "Виктория" теперь - самая крупная яхта в Чёрном море, связанная с Путиным, утверждается в расследовании. К черноморской "флотилии" относятся также "Чайка", находящаяся на балансе Управления делами президента, "Шеллест", принадлежащая организации, связанной с другом Путина Юрием Ковальчуком, и "Орион". В Балтийском море также есть подобная "флотилия" из трёх яхт, крупнейшая из которых "Грейсфул".

"Досье" признаёт, что "нет прямых документальных доказательств", что "Виктория" связана с Путиным. Но этому, как утверждается, есть "немало косвенных подтверждений: это и специально подобранный экипаж, и маршрут корабля, пролегающий рядом с дворцом главы государства, и формальный собственник, и необычная история строительства".

На днях сообщалось о том, что в Италии была спущена на воду ранее арестованная суперъяхта "Шехерезада", которая, согласно расследованию команды Алексея Навального, принадлежит Путину. По сообщению главы международного Фонда борьбы с коррупцией Марии Певчих, после того, как яхта была "заморожена", кто-то её отремонтировал, заплатив за это, со слов Певчих, "миллионы евро". Яхта продолжает оставаться под арестом в порту.

Весной прошлого года команда Навального опубликовала расследование, согласно которому яхта "Шехерезада", стоявшая у берегов итальянского морского курорта Марина-ди-Каррара, принадлежит Владимиру Путину. Её стоимость расследователи оценили в 700 миллионов евро. Позже центр "Досье" провёл собственное расследование и озвучило другую сумму, потраченную на строительство судна, - 583 миллиона евро.

Радио "Свобода"

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