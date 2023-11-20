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Новости2023.11.20 09:00

Президентом Аргентины станет популист Хавьер Милей

РC
Радио «Cвобода» 2023.11.20 09:00
Хавьер Милей
Хавьер Милей / AP nuotr.

В Аргентине на состоявшемся 19 ноября втором туре президентских выборов побеждает экономист-либертарианец Хавьер Милей.

Официальные итоги выборов ещё не подведены. Однако поле подсчёта 90% процентов протоколов Милей набирает более 56% голосов избирателей. Его соперник, министр экономики Серхио Масса уже признал поражение и пожелал успехов новому президенту.

Выборы в Аргентине прошли на фоне экономического кризиса. Годовая инфляция в стране сейчас превышает 140%, а двое из пяти аргентинцев живут в бедности. 53-летний Милей, который сделал символом своей кампании бензопилу – как иллюстрацию планов по урезанию бюджетных расходов и расчленению политического истеблишмента, – предложил спасать экономику радикально. В частности, он пообещал закрыть Центробанк, "бросить больной песо ради доллара" и отказаться от крупнейших торговых партнёров страны – Китая и Бразилии – в пользу США. Он также ставил под сомнение необходимость присоединения страны к БРИКС – клубу крупнейших незападных экономик мира, включающему в себя Россию. Милей выступал против абортов, за ношение огнестрельного оружия, а также ставил под сомнение число жертв военной диктатуры и отрицал, что причиной изменения климата является деятельность человека.i

Выборы в Аргентине
Выборы в Аргентине / AP nuotr.

Из-за его резкого стиля и противоречивых высказываний Милея сравнивали с бывшим президентом США Дональдом Трампом и экс-президентом Бразилии Жаиром Болсонару, ряд комментаторов характеризовал его как крайне правого политика. Трамп уже поздравил Милея с победой.

Перед вторым туром Милей смягчил свою риторику, чтобы привлечь более умеренных избирателей. Ранее эксперты отмечали, что исход второго тура во многом будет зависеть от того, как проголосуют избиратели Патрисии Бульрич из правоцентристского альянса, которая в первом туре заняла третье место. Сама она призвала поддержать Милея.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, которого Милей в ходе предвыборной кампании называл "злобным коммунистом", одним из первых пожелал новым властям Аргентины успеха, сообщает Би-би-си.

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что результат выборов "печален для Латинской Америки".

Действующий президент Аргентины Альберто Фернандес не стал поздравлять с победой Хавьера Милея. Новый президент Аргентины должен вступить в должность 10 декабря.

Радио "Свобода"

Хавьер Милей
Выборы в Аргентине
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