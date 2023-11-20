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Новости2023.11.20 08:46

Биржай может лишиться своего главного рынка - на него нацелился Lidl

ВТ
Веста Тизенгаузене, служба новостей Телевидения ЛРТ, LRT.lt 2023.11.20 08:46
Биржай
Биржай / D. Umbraso/LRT nuotr.

Биржай может лишиться своего главного рынка. Если вместо городского рынка, функционирующего уже несколько десятилетий, будет построен супермаркет Lidl, то мелкие предприниматели могут остаться без работы. Однако муниципалитет и сеть супермаркетов обещают найти решения, которые не оставят торговцев в беде.  

Ангелина, которая уже почти двадцать лет продает на рынке Биржай свою продукцию, говорит, что это, пожалуй, ее основной заработок.

"Мы приходим на рынок к друзьям, мы к этому привыкли, это укоренилось в наших сердцах", - говорит Ангелина, торгующая на рынке.

Однако, возможно, ей придется отказаться от этого занятия или найти другое место для торговли. Стало известно, что на месте рынка планируется построить сеть супермаркетов Lidl.

"Рынка больше не будет, это большой шок", - говорит рыночный торговец Далюс.

"Они могли бы выбрать другой, фермерский рынок, где нет ни зданий, ничего, здесь в павильоне есть холодильники, есть все, так какой смысл?" - комментирует продавец Она.

"Больше всего возмущает то, что они могли объявить об этом год назад, тогда, может быть, кто-то бросил бы торговать, или что-то еще, а сейчас они говорят - будет Lidl, и все", - говорит Витаутас, торговец.

Магазин Lidl
Магазин Lidl / E. Blaževič/LRT nuotr.

Некоторые жители Биржай говорят, что они не против нового супермаркета в своем городе, но не на месте рынка.

"Можно торговаться, когда приходишь, это все равно дешевле, чем просто ходить в магазин. Конечно, Lidl тоже очень хорошо, хотя бы для разнообразия", - говорит жительница Биржай.

По словам мэра Биржай, и прежние, и нынешние власти предлагали представителям торговой сети другие места, расположенные за пределами города. Однако торговая сеть настаивает на участке в центре города, где находится рынок. По мнению мэра, рынок и павильон являются частью истории и культуры города и должны быть сохранены. Кроме того, торговцы павильона потеряют работу, если будет построен торговый центр.

"Это волнует и нас, поскольку павильон - это наша традиция, а также место работы для малого бизнеса, и мы ищем пути их сохранения. Мы обращались и говорили с самой компанией Lidl, что, возможно, они могли бы интегрировать строящийся павильон куда-нибудь, где также будут работать малые предприятия", - говорит мэр Кястутис Книзикявичюс.

Биржай
Биржай / D. Umbraso/LRT nuotr.

Биржайский рынок расположен на государственной земле в охраняемой зоне. В настоящее время он находится в аренде у частного лица, с которым Lidl ведет переговоры.

"Мы хорошо понимаем значение и важность исторического рынка для города. Поэтому совместно с муниципалитетом мы уже некоторое время ищем наиболее подходящие для города решения, и уверены, что найдем их. Как и в других городах, в Биржай мы также будем общаться с местным населением при согласовании решений для проекта магазина, у местных жителей будет возможность ознакомиться с ними до начала строительных работ в Биржай", - комментирует Лина Скерсите, представитель Lidl Lietuva.

К концу года планируется подготовить проектные предложения и начать процедуру информирования о планируемом строительстве магазина, на которую также будут приглашены жители.

Биржай
Магазин Lidl
Биржай
# Литва
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