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Новости2023.11.19 13:00

В России требуют признать группу «Би-2» «спонсорами терроризма» и отобрать все имущество

НГ
Новая газета. Балтия 2023.11.19 13:00
Группа «Би-2»
Группа «Би-2» / Wikipedia

Участников группы «Би-2» требуют признать спонсорами терроризма и отобрать у них все оставленное в России имущество, пишет телеграм-канал Shot со ссылкой на источники.

По данным Shot, соответствующая жалоба на музыкантов поступила в Генпрокуратуру, Следственный комитет России и Министерство культуры. Авторы доноса потребовали признать членов группы «спонсорами терроризма, возбудить уголовные дела за госизмену и лишить их всего имущества, которое осталось в России, а также изъять все их творчество из публичного доступа».

Как пишет Shot, поводом для этого стали заявления солиста группы Лёвы в Instagram о том, что он покупает транспорт для Украины, а также другие публичные обещания финансировать Вооруженные силы Украины до конца войны.

Вскоре после начала войны группа «Би-2» была вынуждена прекратить концерты в России. В апреле артисты отказались выступать в Омске из-за плаката «Zа президента» в зале, после этого все их концерты в РФ были отменены или отложены надолго вперед.

Новая газета. Балтия

# Культура# Война в Украине
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