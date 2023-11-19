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Суд в Колорадо не стал запрещать Трампу участие в выборах президента

РC
Радио «Cвобода» 2023.11.19 09:00
Дональд Трамп
Дональд Трамп / AP nuotr.

Суд в американском штате Колорадо постановил, что бывший президент США Дональд Трамп может участвовать в следующих выборах главы государства несмотря на причастность к штурму Капитолия в начале 2021 года.

Судья признала, что Трамп спровоцировал беспорядки. При этом в судебном решении отдельно указано, что он может баллотироваться на выборах президента в 2024 году, отмечает Associated Press.

Представитель экс-президента в суде категорически отверг причастность Трампа к штурму Капитолия.

Ранее аналогичные решения вынесли суды в Миннесоте и Мичигане.

Дела о дисквалификации Трампа рассматриваются в соответствии с 14-й поправкой к Конституции США, которая запрещает занимать госдолжность после участия в мятеже или восстании против страны.

Авторы исков требуют не допустить Трампа к выборам, обвиняя его в подстрекательстве к нападению на Белый дом в январе 2021 года с целью помешать Конгрессу утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах 2020 года.

Согласно последним опросам, Трамп лидирует на предварительных выборах Республиканской партии. В случае победы на праймериз он получит право участвовать во всеобщих выборах президента и составить вероятную конкуренцию нынешнему президенту США демократу Джо Байдену.

Радио Свобода

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