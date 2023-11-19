Naujienų srautas

Работа в интернете
Новости 19 мин. назад

В российском сегменте соцсетей работает антивоенный «легион эльфов»

Александр Васильев
Новости 29 мин. назад

Александр Васильев: «После войны моду ждет взрыв сексуальности»

Дмитрий Песков
Новости 34 мин. назад

Песков обещает проблемы релокантам, критикующим Россию

Сергей Алексашенко
Новости 44 мин. назад

МВД России объявило в розыск бывшего зампреда Центробанка Алексашенко

Дональд Трамп
Новости 59 мин. назад

Суд в Колорадо не стал запрещать Трампу участие в выборах президента

Джо Байден
Новости 1 ч. назад

«США не отступят»: Байден опубликовал статью, увязывающую противостояние Путину и ХАМАС

Алма-Ата
Новости 1 ч. назад

Власти Казахстана заблокировали сайт Sputnik24

Совместные учения Сил специальных операций Вооруженных сил Литвы с союзниками по НАТО
Новости 1 ч. назад

В Укмяргском районе и Шяуляй планируется создать инфраструктуру, необходимую для союзников по НАТО

«Не забывай моргать» (режиссер Аустея Урбайте). Кадр из фильма
Новости 1 ч. назад

В Нью-Йорке показали новинки кино Латвии, Литвы и Эстонии

Акция «Jamam» («Берем»)
Новости 2 ч. назад

Искатели скидок поспешили в «Akropolis»: здесь проходит акция «Jamam» («Берем»)

Запуск Starship с космодрома в районе Бока-Чика в Техасе
Новости 2 ч. назад

Компания SpaceX произвела тестовый запуск ракетной системы Starship — Super Heavy

Многоэтажный дом (ассоциативное фото)
Новости 3 ч. назад

В Клайпеде отец выбросил из окна 5-месячного ребенка

Общественный транспорт
Новости 3 ч. назад

В Вильнюсе действуют уже 4 из 9 домиков для отдыха водителей общественного транспорта

Полицейский автомобиль
Новости 21 ч. назад

Во время сельскохозяйственных работ найдены кости предположительно трех человек

Война России против Украины. Перехват дрона "Шахед" над Киевом, 30 мая 2023 года
Новости 22 ч. назад

Воздушные силы ВСУ: ночью Украину атаковало несколько волн беспилотников

Александр Ван дер Беллен
Новости 23 ч. назад

Первый пёс Молдовы укусил президента Австрии

Новости2023.11.19 09:15

МВД России объявило в розыск бывшего зампреда Центробанка Алексашенко

РC
Радио «Cвобода» 2023.11.19 09:15
Сергей Алексашенко
Сергей Алексашенко / YouTube, стоп-кадр

МВД России объявило в розыск экономиста, бывшего зампреда Центробанка Сергея Алексашенко, следует из базы ведомства. Алексашенко разыскивается по статье Уголовного кодекса, но по какой именно – неизвестно.

15 ноября комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела России попросила Генпрокуратуру проверить деятельность Алексашенко и экономиста Сергея Гуриева на предмет госизмены. Поводом стало их участие в рабочей группе Стэнфордского университета, которая занимается разработкой санкций против России.

Международную группу по санкциям Стэнфордского университета возглавляют бывший посол США в Москве Майкл Макфол и глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Сергей Алексашенко возглавлял Центробанк в конце 1990-х годов. В 2013 году экономист уехал в США, работать в Университет Джорджтауна. Алексашенко рассказывал о давлении из-за его критики российской экономики.

Сергей Гуриев в начале 2000-х годов работал ректором Российской экономической школы. В 2013 году эмигрировал во Францию. Работает одним из руководителей Парижского института политических исследований.

Радио Свобода

# В мире
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Работа в интернете
20 мин. назад

В российском сегменте соцсетей работает антивоенный «легион эльфов»

Александр Васильев
30 мин. назад

Александр Васильев: «После войны моду ждет взрыв сексуальности»

Дмитрий Песков
35 мин. назад

Песков обещает проблемы релокантам, критикующим Россию

Дональд Трамп
1 ч. назад

Суд в Колорадо не стал запрещать Трампу участие в выборах президента

Джо Байден
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
1 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

«США не отступят»: Байден опубликовал статью, увязывающую противостояние Путину и ХАМАС

Алма-Ата
1 ч. назад

Власти Казахстана заблокировали сайт Sputnik24

Совместные учения Сил специальных операций Вооруженных сил Литвы с союзниками по НАТО
1 ч. назад

В Укмяргском районе и Шяуляй планируется создать инфраструктуру, необходимую для союзников по НАТО

«Не забывай моргать» (режиссер Аустея Урбайте). Кадр из фильма
1 ч. назад

В Нью-Йорке показали новинки кино Латвии, Литвы и Эстонии

Акция «Jamam» («Берем»)
14
2 ч. назад

Искатели скидок поспешили в «Akropolis»: здесь проходит акция «Jamam» («Берем»)

14
Запуск Starship с космодрома в районе Бока-Чика в Техасе
3 ч. назад

Компания SpaceX произвела тестовый запуск ракетной системы Starship — Super Heavy

Акция «Jamam» («Берем»)
14
2023.11.19 07:25

Искатели скидок поспешили в «Akropolis»: здесь проходит акция «Jamam» («Берем»)

14
Полицейский автомобиль
2023.11.18 12:04

Во время сельскохозяйственных работ найдены кости предположительно трех человек

Война России против Украины
2023.11.18 10:25

Би-би-си: из Украины от призыва сбежали почти 20 тысяч мужчин

Александр Ван дер Беллен
2023.11.18 10:52

Первый пёс Молдовы укусил президента Австрии

Война России против Украины. Перехват дрона "Шахед" над Киевом, 30 мая 2023 года
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2023.11.18 11:04
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Воздушные силы ВСУ: ночью Украину атаковало несколько волн беспилотников

Общественный транспорт
2023.11.19 06:10

В Вильнюсе действуют уже 4 из 9 домиков для отдыха водителей общественного транспорта

Многоэтажный дом (ассоциативное фото)
2023.11.19 06:10

В Клайпеде отец выбросил из окна 5-месячного ребенка

Запуск Starship с космодрома в районе Бока-Чика в Техасе
2023.11.19 07:00

Компания SpaceX произвела тестовый запуск ракетной системы Starship — Super Heavy

Джо Байден
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2023.11.19 08:58
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

«США не отступят»: Байден опубликовал статью, увязывающую противостояние Путину и ХАМАС

Совместные учения Сил специальных операций Вооруженных сил Литвы с союзниками по НАТО
2023.11.19 08:25

В Укмяргском районе и Шяуляй планируется создать инфраструктуру, необходимую для союзников по НАТО