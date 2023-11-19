МВД России объявило в розыск бывшего зампреда Центробанка Алексашенко

МВД России объявило в розыск экономиста, бывшего зампреда Центробанка Сергея Алексашенко, следует из базы ведомства. Алексашенко разыскивается по статье Уголовного кодекса, но по какой именно – неизвестно.

15 ноября комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела России попросила Генпрокуратуру проверить деятельность Алексашенко и экономиста Сергея Гуриева на предмет госизмены. Поводом стало их участие в рабочей группе Стэнфордского университета, которая занимается разработкой санкций против России.

Международную группу по санкциям Стэнфордского университета возглавляют бывший посол США в Москве Майкл Макфол и глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Сергей Алексашенко возглавлял Центробанк в конце 1990-х годов. В 2013 году экономист уехал в США, работать в Университет Джорджтауна. Алексашенко рассказывал о давлении из-за его критики российской экономики.

Сергей Гуриев в начале 2000-х годов работал ректором Российской экономической школы. В 2013 году эмигрировал во Францию. Работает одним из руководителей Парижского института политических исследований.

Радио Свобода