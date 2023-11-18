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Воздушные силы ВСУ: ночью Украину атаковало несколько волн беспилотников

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Война России против Украины. Перехват дрона "Шахед" над Киевом, 30 мая 2023 года
Война России против Украины. Перехват дрона "Шахед" над Киевом, 30 мая 2023 года / фото AP

Как отмечается в сообщении Воздушных сил ВСУ, с восьми вечера вчерашнего дня до 4 утра субботы Украину атаковали 38 ударных беспилотников типа «Shahed».

Атаки происходили в несколько волн, группами, в разных регионах Украины. К их отражению были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины, говорится в сообщении.

В результате противовоздушного боя уничтожены 29 ударных дронов «Shahed-136/131», подчеркнули в Воздушных силах Украины.

Как рассказал глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, в ночь на субботу на Киев была совершена вторая за месяц атака беспилотников — по предварительной информации, баражирующие боеприпасы типа «Shahed».

Чтобы добраться до украинской столицы, беспилотники преодолели «сложный маршрут протяженностью чуть ли не 1000 км», уточнил Попко. По его словам, в атаку Киева дроны заходили с северного направления.

Однако благодаря системе ПВО все они, «почти десяток», были поражены на подступах к Киеву, утверждает Попко. Он подчеркнул, что по предварительной информации в городе нет ни пострадавших, ни повреждений.

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