Naujienų srautas

Варшава в 1944 году
Новости 8 мин. назад

МИД Польши создал группу по репарациям от РФ и ФРГ

Группа «Би-2»
Новости 28 мин. назад

В России требуют признать группу «Би-2» «спонсорами терроризма» и отобрать все имущество

Вирус кори
Новости 1 ч. назад

ВОЗ: Смертность от кори в мире выросла за год в 1,5 раза

Габриэлюс Ландсбергис, Ингрида Шимоните
Новости 1 ч. назад

Согласно последнему опросу, доверие к Шимоните и министру Ландсбергису – на рекордно низком уровне

Телевизионный пульт
Новости 1 ч. назад

Большинство жителей Евросоюза получают новости из телевизора

Акция в Брюсселе, призывающая вернуть украденных Россией детей в Украину. Архивное фото
Новости 2 ч. назад

Госдепартамент: Беларусь участвует в систематической депортации Россией украинских детей

Игорь Стрелков (Гиркин)
Новости 2 ч. назад

Стрелков подтвердил, что хочет баллотироваться в президенты России

Военные учения НАТО в Литве, март 2023 года
Новости 3 ч. назад

НАТО должна готовиться к нападению РФ? Новое исследование

Собака (ассоциативное фото)
Новости 3 ч. назад

В российском регионе депутаты разрешили убивать бездомных собак в приютах

Полиция
Новости 3 ч. назад

В Литве отмечают Всемирный день памяти погибших на дорогах

Работа в интернете
Новости 3 ч. назад

В российском сегменте соцсетей работает антивоенный «легион эльфов»

Александр Васильев
Новости 3 ч. назад

Александр Васильев: «После войны моду ждет взрыв сексуальности»

Дмитрий Песков
Новости 4 ч. назад

Песков обещает проблемы релокантам, критикующим Россию

Сергей Алексашенко
Новости 4 ч. назад

МВД России объявило в розыск бывшего зампреда Центробанка Алексашенко

Дональд Трамп
Новости 4 ч. назад

Суд в Колорадо не стал запрещать Трампу участие в выборах президента

Джо Байден
Новости 4 ч. назад

«США не отступят»: Байден опубликовал статью, увязывающую противостояние Путину и ХАМАС

Новости2023.11.19 13:20

МИД Польши создал группу по репарациям от РФ и ФРГ

D
DW 2023.11.19 13:20
Варшава в 1944 году
Варшава в 1944 году / фото AP

Министерство иностранных дел Польши создало парламентскую группу для решения вопросов получения репараций от Германии и РФ. Варшава считает, что Москва и Берлин ей должны за ущерб в годы Второй мировой войны.

Министерство иностранных дел Польши создало парламентскую группу, которая будет заниматься вопросами получения репараций от Германии и России. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщил заместитель министра польского внешнеполитического ведомства Аркадиуш Мулярчик.

"В соответствии с постановлением Сейма <…> мы создали Парламентскую группу по вопросам репараций, компенсаций и возмещений, причитающимися Польше от Германии, и оценки суммы компенсаций, причитающихся Польше от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны", - написал Мулярчик в соцсети Х.

Тема получения Польшей репараций "будет продолжаться и, конечно, не исчезнет с национальной и международной политической сцены", добавил замминистра.

У Польши есть своя "репарационная" стратегия

Ранее о намерении потребовать репарации от Москвы говорил глава отдела международной политики канцелярии главы Польши Марчин Пшидач. Сначала Варшава намерена решить этот вопрос с Германией, а затем - с Россией.

Осенью 2022 года власти Польской республики представили трехтомный доклад о потерях, понесенных страной в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах. Итоговая сумма составила 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона евро).

В январе Польша обратилась в Конгресс США с просьбой помочь получить военные репарации от Германии. По словам Аркадиуша Мулярчика, Варшава рассчитывает на поддержку Вашингтона в данном вопросе.

Германия считает вопрос о репарациях давно урегулированным

Между тем Берлин считает вопрос с выплатой Польше репараций давно урегулированным, о чем правительство Германии заявляло неоднократно. Так, в январе 2023 года МИД Германии направил Варшаве дипломатическую ноту, в которой указывается, что "федеральное правительство по-прежнему считает вопрос о репарациях и конфискациях времен войны окончательно урегулированным, и правительство ФРГ не намерено вступать в переговоры по данному вопросу". В Берлине подчеркивают, данный вопрос уже урегулирован в рамках договора 2+4 (ФРГ, ГДР и четыре страны-победительницы во Второй мировой войне - СССР, США, Великобритания и Франция) о внешнеполитических аспектах воссоединения Германии.

РФ не разделяет польских инициатив в вопросах выплат репараций

В мае официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила польские власти, что, выдвигая к России требования о репарациях, они рискуют "доиграться".

Представитель Варшавы по европейским делам Шимон Шинковский полагает, что получить компенсацию от Германии за ущерб, причиненный Польше во время Второй мировой войны, получится лишь через несколько поколений. "Право на получение компенсаций принадлежит также детям и внукам жителей Польши", добавил он.

DW

# В мире
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Группа «Би-2»
29 мин. назад

В России требуют признать группу «Би-2» «спонсорами терроризма» и отобрать все имущество

Вирус кори
1 ч. назад

ВОЗ: Смертность от кори в мире выросла за год в 1,5 раза

Габриэлюс Ландсбергис, Ингрида Шимоните
5
1 ч. назад

Согласно последнему опросу, доверие к Шимоните и министру Ландсбергису – на рекордно низком уровне

5
Телевизионный пульт
1 ч. назад

Большинство жителей Евросоюза получают новости из телевизора

Акция в Брюсселе, призывающая вернуть украденных Россией детей в Украину. Архивное фото
2 ч. назад

Госдепартамент: Беларусь участвует в систематической депортации Россией украинских детей

Игорь Стрелков (Гиркин)
2 ч. назад

Стрелков подтвердил, что хочет баллотироваться в президенты России

Военные учения НАТО в Литве, март 2023 года
3 ч. назад

НАТО должна готовиться к нападению РФ? Новое исследование

Видео
Собака (ассоциативное фото)
3 ч. назад

В российском регионе депутаты разрешили убивать бездомных собак в приютах

Полиция
3 ч. назад

В Литве отмечают Всемирный день памяти погибших на дорогах

Работа в интернете
3 ч. назад

В российском сегменте соцсетей работает антивоенный «легион эльфов»

Акция «Jamam» («Берем»)
14
2023.11.19 07:25

Искатели скидок поспешили в «Akropolis»: здесь проходит акция «Jamam» («Берем»)

14
Джо Байден
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2023.11.19 08:58
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

«США не отступят»: Байден опубликовал статью, увязывающую противостояние Путину и ХАМАС

Общественный транспорт
2023.11.19 06:10

В Вильнюсе действуют уже 4 из 9 домиков для отдыха водителей общественного транспорта

Многоэтажный дом (ассоциативное фото)
2023.11.19 06:10

В Клайпеде отец выбросил из окна 5-месячного ребенка

Совместные учения Сил специальных операций Вооруженных сил Литвы с союзниками по НАТО
2023.11.19 08:25

В Укмяргском районе и Шяуляй планируется создать инфраструктуру, необходимую для союзников по НАТО

Военные учения НАТО в Литве, март 2023 года
2023.11.19 10:10

НАТО должна готовиться к нападению РФ? Новое исследование

Видео
Александр Васильев
2023.11.19 09:30

Александр Васильев: «После войны моду ждет взрыв сексуальности»

Дмитрий Песков
2023.11.19 09:25

Песков обещает проблемы релокантам, критикующим Россию

Габриэлюс Ландсбергис, Ингрида Шимоните
5
2023.11.19 12:02

Согласно последнему опросу, доверие к Шимоните и министру Ландсбергису – на рекордно низком уровне

5
Собака (ассоциативное фото)
2023.11.19 10:10

В российском регионе депутаты разрешили убивать бездомных собак в приютах