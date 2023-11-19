МИД Польши создал группу по репарациям от РФ и ФРГ

Министерство иностранных дел Польши создало парламентскую группу для решения вопросов получения репараций от Германии и РФ. Варшава считает, что Москва и Берлин ей должны за ущерб в годы Второй мировой войны.

Министерство иностранных дел Польши создало парламентскую группу, которая будет заниматься вопросами получения репараций от Германии и России. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщил заместитель министра польского внешнеполитического ведомства Аркадиуш Мулярчик.

"В соответствии с постановлением Сейма <…> мы создали Парламентскую группу по вопросам репараций, компенсаций и возмещений, причитающимися Польше от Германии, и оценки суммы компенсаций, причитающихся Польше от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны", - написал Мулярчик в соцсети Х.

Powołaliśmy Zespół Parlamentarny ds. Reparacji, Odszkodowania i Zadośćuczynienia Należnych 🇵🇱 od 🇩🇪 oraz Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Rosji za Szkody Wyrządzone w trakcie II Wojny Światowej zgodnie z uchwałą Sejmu z 14 września 2022r, Wśród członków… pic.twitter.com/H95mLXEClg — Arkadiusz Mularczyk (@arekmularczyk) November 16, 2023

Тема получения Польшей репараций "будет продолжаться и, конечно, не исчезнет с национальной и международной политической сцены", добавил замминистра.

У Польши есть своя "репарационная" стратегия

Ранее о намерении потребовать репарации от Москвы говорил глава отдела международной политики канцелярии главы Польши Марчин Пшидач. Сначала Варшава намерена решить этот вопрос с Германией, а затем - с Россией.

Осенью 2022 года власти Польской республики представили трехтомный доклад о потерях, понесенных страной в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах. Итоговая сумма составила 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона евро).

В январе Польша обратилась в Конгресс США с просьбой помочь получить военные репарации от Германии. По словам Аркадиуша Мулярчика, Варшава рассчитывает на поддержку Вашингтона в данном вопросе.

Германия считает вопрос о репарациях давно урегулированным

Между тем Берлин считает вопрос с выплатой Польше репараций давно урегулированным, о чем правительство Германии заявляло неоднократно. Так, в январе 2023 года МИД Германии направил Варшаве дипломатическую ноту, в которой указывается, что "федеральное правительство по-прежнему считает вопрос о репарациях и конфискациях времен войны окончательно урегулированным, и правительство ФРГ не намерено вступать в переговоры по данному вопросу". В Берлине подчеркивают, данный вопрос уже урегулирован в рамках договора 2+4 (ФРГ, ГДР и четыре страны-победительницы во Второй мировой войне - СССР, США, Великобритания и Франция) о внешнеполитических аспектах воссоединения Германии.

РФ не разделяет польских инициатив в вопросах выплат репараций

В мае официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила польские власти, что, выдвигая к России требования о репарациях, они рискуют "доиграться".

Представитель Варшавы по европейским делам Шимон Шинковский полагает, что получить компенсацию от Германии за ущерб, причиненный Польше во время Второй мировой войны, получится лишь через несколько поколений. "Право на получение компенсаций принадлежит также детям и внукам жителей Польши", добавил он.

DW