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Новости2023.11.18 09:00

Жители Латвии за день собрали более 5000 евро на восстановление плаката с «черепом Путина»

НГ
Новая газета. Балтия 2023.11.18 09:00
Плакат с «черепом Путина» в Риге
Плакат с «черепом Путина» в Риге / AP nuotr.

Музею истории медицины Паула Страдыня за день удалось собрать 5769 евро на восстановление плаката с «черепом Путина», пишет Delfi.

Ранее размещенный на фасаде здания музея плакат был поврежден ветром, поэтому 16 ноября на платформе Ziedot.lv объявили сбор пожертвований на его восстановление. На восстановление порванного ветром антивоенного плаката требовалось 5500 евро.

Плакат с «черепом Путина» размещен на фасаде музея напротив посольства России, его повесили в начале марта 2022 года. Дизайн обложки журнала Ir, созданный художником Кришсом Салманисом, в виде плаката размером 6,5x10 метров увидели миллионы пользователей социальных сетей. Плакат стал символом поддержки Латвии в борьбе Украины за свободу.

Новая газета. Балтия

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