29 муниципалитетов Литвы наградили за «безупречное демократическое управление»

29 муниципалитетов Литвы удостоились знака Совета Европы за безупречное демократическое управление (ELoGE), сообщает Министерство внутренних дел страны.

«В сложном контексте безопасности укрепление демократии является приоритетом для Литвы и всего региона. Только демократически сильное и устойчивое общество может преодолеть сегодняшние вызовы. Поэтому я рада, что все больше муниципалитетов в Литве стремятся реализовать принципы хорошего демократического управления», — сказала глава МВД Агне Билотайте на церемонии награждения.

За безупречное демократическое управление в этом году награждены Акмянское районное, Алитусское городское, Бирштонское, Биржайское районное, Друскининкское, Электренское, Йонавское районное, Йонишкское районное, Кайшядорское районное, Калварийское, Каунасское городское, Кедайнское районное, Клайпедское районное, Лаздийское районное, Мажейкское районное, Палангское, Паневежское, Паневежское районное, Пренайское районное, Скуодасское районное, Шяуляйское, Шилальское районное, Швенченское районное, Таурагское районное, Тракайское районное, Вилкавишкское районное, Вильнюсское, Вильнюсское районное и Висагинское самоуправления.

В этом году в оценке приняли участие 39 муниципалитетов страны. В первой оценке 2020 года приняли участие 35 муниципалитетов, награду получили 14.

Новая газета. Балтия