Naujienų srautas

Война России против Украины. Перехват дрона "Шахед" над Киевом, 30 мая 2023 года
Новости 2 мин. назад

Воздушные силы ВСУ: ночью Украину атаковало несколько волн беспилотников

Александр Ван дер Беллен
Новости 14 мин. назад

Первый пёс Молдовы укусил президента Австрии

Война России против Украины
Новости 41 мин. назад

Би-би-си: из Украины от призыва сбежали почти 20 тысяч мужчин

Мобилизация в России
Новости 1 ч. назад

Мэрия Москвы не согласовала митинг родным мобилизованных

Плакат с «черепом Путина» в Риге
Новости 2 ч. назад

Жители Латвии за день собрали более 5000 евро на восстановление плаката с «черепом Путина»

Здание Йонавского районного самоуправления
Новости 2 ч. назад

29 муниципалитетов Литвы наградили за «безупречное демократическое управление»

Митинг в Грузии за членство в ЕС
Новости 2 ч. назад

Опрос: Граждане Грузии стремятся в ЕС и НАТО и хотят визовых ограничений для россиян

Ллойд Остин
Новости 2 ч. назад

Глава Пентагона призвал Конгресс продолжить оказание помощи Украине и Израилю

Владимир Милов
Новости 2 ч. назад

Политика Милова, живущего в Вильнюсе, российский суд приговорил к восьми годам колонии

Майшягальское хранилище радиоактивных отходов
Новости 3 ч. назад

Радиоактивные отходы из Майшягалы до конца года планируется доставить на ИАЭС

Вильнюс
Новости 3 ч. назад

Новый прогноз Еврокомиссии: в этом году ожидается спад экономики в странах Балтии

Йоав Галант
Новости 3 ч. назад

Израиль объявил о новой фазе наземной операции в секторе Газа

Полиция
Новости 3 ч. назад

В пятницу поступили ложные звонки о взрывчатых веществах в пяти школах Тяльшяй

Война России против Украины. Граффити на разрушенном доме в Авдеевке (архивное фото)
Новости 3 ч. назад

CNN: Из-за войны в Газе снижается мировое внимание к войне в Украине

Берлин
Новости 16 ч. назад

Упрощенная натурализация в Германии: что затягивает процесс?

Война России против Украины. Киев (иллюстративное фото)
Новости 17 ч. назад

Литва передала Украине электрогенераторы, полевые кровати и сухие пайки

Новости2023.11.18 09:00

29 муниципалитетов Литвы наградили за «безупречное демократическое управление»

НГ
Новая газета. Балтия 2023.11.18 09:00
Здание Йонавского районного самоуправления
Здание Йонавского районного самоуправления / E. Blaževič / LRT.lt nuotr.

29 муниципалитетов Литвы удостоились знака Совета Европы за безупречное демократическое управление (ELoGE), сообщает Министерство внутренних дел страны.

«В сложном контексте безопасности укрепление демократии является приоритетом для Литвы и всего региона. Только демократически сильное и устойчивое общество может преодолеть сегодняшние вызовы. Поэтому я рада, что все больше муниципалитетов в Литве стремятся реализовать принципы хорошего демократического управления», — сказала глава МВД Агне Билотайте на церемонии награждения.

За безупречное демократическое управление в этом году награждены Акмянское районное, Алитусское городское, Бирштонское, Биржайское районное, Друскининкское, Электренское, Йонавское районное, Йонишкское районное, Кайшядорское районное, Калварийское, Каунасское городское, Кедайнское районное, Клайпедское районное, Лаздийское районное, Мажейкское районное, Палангское, Паневежское, Паневежское районное, Пренайское районное, Скуодасское районное, Шяуляйское, Шилальское районное, Швенченское районное, Таурагское районное, Тракайское районное, Вилкавишкское районное, Вильнюсское, Вильнюсское районное и Висагинское самоуправления.

В этом году в оценке приняли участие 39 муниципалитетов страны. В первой оценке 2020 года приняли участие 35 муниципалитетов, награду получили 14.

Новая газета. Балтия

# Литва
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Война России против Украины. Перехват дрона "Шахед" над Киевом, 30 мая 2023 года
2 мин. назад

Воздушные силы ВСУ: ночью Украину атаковало несколько волн беспилотников

Александр Ван дер Беллен
14 мин. назад

Первый пёс Молдовы укусил президента Австрии

Война России против Украины
41 мин. назад

Би-би-си: из Украины от призыва сбежали почти 20 тысяч мужчин

Мобилизация в России
1 ч. назад

Мэрия Москвы не согласовала митинг родным мобилизованных

Плакат с «черепом Путина» в Риге
2 ч. назад

Жители Латвии за день собрали более 5000 евро на восстановление плаката с «черепом Путина»

Митинг в Грузии за членство в ЕС
2 ч. назад

Опрос: Граждане Грузии стремятся в ЕС и НАТО и хотят визовых ограничений для россиян

Ллойд Остин
2 ч. назад

Глава Пентагона призвал Конгресс продолжить оказание помощи Украине и Израилю

Владимир Милов
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Политика Милова, живущего в Вильнюсе, российский суд приговорил к восьми годам колонии

Майшягальское хранилище радиоактивных отходов
3 ч. назад

Радиоактивные отходы из Майшягалы до конца года планируется доставить на ИАЭС

Вильнюс
3 ч. назад

Новый прогноз Еврокомиссии: в этом году ожидается спад экономики в странах Балтии

Херсон
Интервью LRT.lt
2023.11.17 12:28
Интервью LRT.lt

Украинский историк пережил в Херсоне российскую оккупацию: "Они не скрывали своего желания восстановить Советский Союз"

Компания Vičiūnų grupė
2023.11.17 15:11

Новые данные: Vičiūnai производила продукцию для всех пяти крупнейших торговых сетей Литвы

Тракай
2023.11.17 11:36

В Тракайском замке обнаружен предмет, похожий на взрывчатку - введен план "Щит"

Берлин
2023.11.17 18:26

Упрощенная натурализация в Германии: что затягивает процесс?

Дмитрий Песков
2023.11.17 11:38

Песков о том, каким должен быть следующий президент РФ: "Таким же"

Плакат лекции
7
2023.11.17 15:45

Фильм "Мантас" и загадка портрета Льва Толстого в Маркучяй: обзор событий в культурной жизни Литвы

7
Около ста человек у сейма Литвы протестуют против вырубки лесов
2023.11.17 13:55

Около ста человек у сейма Литвы протестуют против вырубки лесов

Война России против Украины. Киев (иллюстративное фото)
2023.11.17 17:30

Литва передала Украине электрогенераторы, полевые кровати и сухие пайки

Lietuvos paštas
2023.11.17 16:20

Почта Литвы оштрафована на 184,5 тыс. евро за плохое качество доставки

Флаг ЛГБТ-сообщества
2023.11.17 16:49

Минюст России потребовал признать движение ЛГБТ экстремистским