В пятницу поступили ложные звонки о взрывчатых веществах в пяти школах Тяльшяй

В пятницу поступили ложные сообщения о заложенных взрывчатых веществах в пяти школах литовского города Тельшяй, а в четверг аноним сообщил по телефону, что на снятой с эксплуатации Игналинской АЭС якобы заложено взрывное устройство.

По данным муниципалитета Тельшяй, пять учебных заведений района получили письма с угрозами.

О них сообщили в полицию и были приняты все меры безопасности: были проведены проверки помещений, записи камер видеонаблюдения территории.

Оснований для угроз не было выявлено, поэтому учебный процесс в учреждениях не прерывался.

Как сообщили в Департаменте полиции, в четверг вечером, около 18:22, в информационную службу полиции поступило сообщение о том, что на Игналинской АЭС якобы заложено взрывное устройство.

Был активирован план мер безопасности, в таком случае на место обычно прибывают все спецслужбы.

В ходе проверки взрывчатых веществ обнаружено не было. Обстоятельства выясняются.

Игналинская АЭС снята с эксплуатации 2010 года и демонтируется. Работы по ее закрытию должны продлиться до 2038 года.