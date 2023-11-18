В пятницу поступили ложные звонки о взрывчатых веществах в пяти школах Тяльшяй

В пятницу поступили ложные сообщения о заложенных взрывчатых веществах в пяти школах литовского города Тельшяй, а в четверг аноним сообщил по телефону, что на снятой с эксплуатации Игналинской АЭС якобы заложено взрывное устройство.
По данным муниципалитета Тельшяй, пять учебных заведений района получили письма с угрозами.
О них сообщили в полицию и были приняты все меры безопасности: были проведены проверки помещений, записи камер видеонаблюдения территории.
Оснований для угроз не было выявлено, поэтому учебный процесс в учреждениях не прерывался.
Как сообщили в Департаменте полиции, в четверг вечером, около 18:22, в информационную службу полиции поступило сообщение о том, что на Игналинской АЭС якобы заложено взрывное устройство.
Был активирован план мер безопасности, в таком случае на место обычно прибывают все спецслужбы.
В ходе проверки взрывчатых веществ обнаружено не было. Обстоятельства выясняются.
Игналинская АЭС снята с эксплуатации 2010 года и демонтируется. Работы по ее закрытию должны продлиться до 2038 года.