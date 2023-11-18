CNN: Из-за войны в Газе снижается мировое внимание к войне в Украине

Война в секторе Газа, начавшаяся после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, резко снизила внимание международной общественности к войне России в Украине. Об этом пишет CNN, проанализировав данные медиааналитиков.

Отчёт аналитического проекта GDELT показал, что до 7 октября, когда члены ХАМАС – радикальной группировки, признанной террористической в США и странах Евросоюза, – напали на Израиль, на самом канале CNN репортажи об Украине ежедневно составляли около 8 процентов всех новостей. После их число сократилось до менее чем 1 процента.

При этом центр внимания сместился с информации из воюющей страны на рассуждения о том, в какой мере США, НАТО и Европа готовы предоставлять Украине военную и финансовую помощь.

Похожие данные представила и ещё одна компания интернет-анализа, ComScore, которая отслеживает дискуссии обычных пользователей социальных сетей. Там тоже после начала конфликта Израиля и ХАМАС резко упало число постов и обсуждений, связанных с Украиной.

По утверждению Пола Кольбе, сотрудника Белферовского центра науки и международных отношений, ранее работавшего в ЦРУ, такая ситуация выгодна президенту России Владимиру Путину, поскольку отвлекает внимание общества на проблемы Ближнего Востока и позволяет России продолжать атаки на украинские города и гражданские цели.

"Пресса всё меньше освещает события в Украине, – считает Кольбе, – А Россия заполняет эту пустоту собственной кампанией лжи и дезинформации. Стратегия Путина – играть на истощении терпения и поддержки Запада, на внутренних трениях в США и привлекать тех функционеров НАТО, кто испытывает к России тайные симпатии".

Радио Свобода