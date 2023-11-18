Мэрия Москвы не согласовала митинг родным мобилизованных

Мэрия Москвы отказала родным мобилизованных на войну в Украине россиян в проведении митинга за возвращение их близких домой. Власти столицы объяснили решение "коронавирусными ограничениями". Ответ размещён в телеграм-канале инициативной группы.

Организаторы митинга подали обращение в мэрию 14 ноября. Они просили согласовать акцию на 300 человек. Среди тем мероприятия были заявлены "демобилизация военнослужащих граждан, призванных в рамках частичной мобилизации в 2022 году", "установление сроков службы призванных по частичной мобилизации" и "поддержка мобилизованных и их семей, защита прав и свобод".

Ранее в Красноярске местные власти запретили намеченный на 19 ноября митинг родственников мобилизованных. Они также сослались на ограничения, связанные с COVID-19. Близкие военнослужащих получили угрозы в чате, в котором договаривались об организации акции. В Новосибирске мэрия также не согласовала аналогичный митинг 19 ноября.

7 ноября в Москве родственники мобилизованных из разных городов России вышли с плакатами с требованиями вернуть их домой. После этой акции жены и матери военнослужащих объединились в группы, чтобы выйти 19 ноября на митинги по всей стране. Участники чата открыли региональные каналы, сейчас в списке – 31 регион, жители которых присоединились к манифесту.

В ряде российских регионов, включая Москву, по-прежнему действуют запреты на проведение массовых мероприятий, введённые во время пандемии коронавируса. На практике речь всегда идёт о запрете уличных акций, в проведении которых не заинтересованы власти.

Радио Свобода