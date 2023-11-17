Фильм "Мантас" и загадка портрета Льва Толстого в Маркучяй: обзор событий в культурной жизни Литвы

Пасмурная, холодная и сырая погода не может не отражаться на нашем настроении. Но есть способы стать бодрее и улучшить свой настрой даже в самое мрачное время года – пойти в театр, послушать интересную лекцию, музыку, посетить выставку. Предлагаем вашему вниманию обзор некоторых событий культурной жизни Литвы.

В это воскресенье, 19 ноября, Музей-усадьба Маркучяй приглашает всех желающих на лекцию «История одного экспоната: почему в экспозиции музея находится портрет Льва Толстого?» Дело в том, что в кабинете Григория Пушкина на стене висит гелиогравюра, изготовленная с последнего прижизненного портрета одного из величайших мировых писателей-романистов конца XIX – начала XX веков.

Сотрудница музея-усадьбы Маркучяй Эллина Аверина расскажет, как экспонат попал в усадьбу Варвары и Григория Пушкиных, какие еще предметы, связанные с именем Толстого, хранятся в фондах музея. Начало в 12.00. Мероприятие на русском языке. Количество мест ограничено, поэтому необходима регистрация: renginiai@markuciudvaras.lt

Плакат лекции / Фото организаторов

22 ноября, в среду, в Вильнюсской центральной библиотеке (ул. Жирмуну, 6) состоится вечер, посвященный памяти кинорежиссера, документалиста Мантаса Кведаравичюса, который погиб в Мариуполе в 2022 году во время вторжения России на территорию Украины. Начало в 17.00.

В рамках вечера состоится показ фильма "Мантас" (режиссер и монтажер Юрий Григорович). Кинокартина представляет собой сборник фотографий и видеоматериалов, сделанных во время подготовки и съемок трех фильмов Мантаса Кведаравичюса - "Мариуполь", "Парфенон" и "Гома" (фильм, который режиссер не успел снять). Это история Мантаса как личности, друга, режиссера, его многогранности, нестандартного подхода и образа мышления.

После просмотра фильма состоится дискуссия, в которой примет участие Юрий Григорович. Мероприятие на русском языке с переводом на литовский.

Плакат памятного вечера и кинопросмотра / Фото организатора

В воскресенье, 19 ноября, на сцене Городского Алитусского театра (Алитус, Ратушная площадь, 2) Вильнюсский Старый театр представит спектакль по мотивам произведений Н. В. Гоголя «Ночь перед…». Режиссер постановки Жильвинас Бенюшис, сценограф Виталий Стригунков, автор костюмов Дайва Урбонавичюте, хореограф Леокадия Дабужинскайте.

«Ночь перед…» — это клоунада, мюзикл, комедия, фарс, реалити-шоу, карнавал, мистерия… Спектакль на русском языке с титрами на литовском.

"Ночь перед..." / Фото Д. Матвеев

26 ноября столичный Открытый Театр приглашает на спектакль «Соколов»! Автор пьесы и режиссёр – Эдвард Сашко, музыка – группа «Тимохи», звук и освещение – Константин Остапенко.

Известного кардиохирурга считают богом в своей профессии – и коллеги, и друг, и жена. А он хочет быть обычным «человеческим человеком», - так содержание пьесы представил ее автор и режиссер Э. Сашко. Спектакль состоится по адресу ул. Станявичяус 98, Вильнюс. Вход свободный, но пожертвования приветствуются. Начало в 17.00.

Афиша спектакля "Соколов" / Фото организаторов

Организаторы и участники образовательного музыкального проекта «Классика для всех» приглашают меломанов 25 ноября, в субботу, на концерт в костел св. Иоаннов Вильнюсского университета. Прозвучит редко исполняемый в Литве «Реквием» для хора, оркестра и солистов французского композитора К. Сен-Санса. Как отмечают музыкальные критики, «в эпоху масштабных, пышных реквиемов Берлиоза или Верди, Сен-Санс написал строгую, в чем-то минималистскую католическую мессу. Особенность «Реквиема» Сен-Санса в богатом звучании органа». Это произведение исполнят хоры Вильнюсского университета „Gaudeamus“, „Virgo“, „Pro Musica“ (рук. Раса Гялготене), камерный оркестр ВУ (рук. Модестас Янкунас), органист Видас Пинкявичюс и солисты – Симона Лиамо (сопрано), Нора Петроченко (меццо-сопрано), Эдгарас Давидавичюс (тенор) и Дайнюс Пуйшис (баритон). Начало концерта в 20.00.

Камиль Сен-Санс / Centre de Musique Mediane pour Vikipedia

На этой неделе, 16 ноября, впервые был отмечен День сутартинес - старинных народных литовских многоголосных песен. Сутартинес исполнялись во время работы, а также на свадьбах; иногда их сопровождали танцы. В 2010 году сутартинес внесли в список наследия нематериальной культуры ЮНЕСКО.

Совет по защите этнокультуры одобрил проект методических рекомендаций по созданию Центров сохранения традиций сутартинес. Над проектом работали эксперты Совета по защите этнической культуры, Национального центра культуры Литвы и Литовской академии музыки и театра.

Сутартине / Стоп-кадр

24 ноября, в пятницу, в Аникщяйской часовне (Аникщяй, ул. Вильняус, 36) состоится бесплатное мероприятие «Магия сутартинес в Аникщяй». Исполнительница фольклора Лаурита Пялянюте под аккомпанемент скрипача Тадаса Дяшукаса познакомит всех желающих с секретами пения сутартинес. Начало в 17.00.

28 ноября, во вторник, Вильнюсский Центр этнической культуры (Вильнюс, ул. Паменкальнё, 34) приглашает на вечер сутартинес тех, кто хочет познакомиться с этим жанром, почувствовать его неповторимую красоту и ощутить музыкальную гармонию. Начало вечера в 18.00.