Песков о том, каким должен быть следующий президент РФ: "Таким же"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью студенческому каналу "МГИМО 360" ответил, каким должен быть следующий президент России.

"Таким же. Или другим, но таким же", – сказал Песков.

Выборы президента России должны пройти в марте 2024 года. Песков отметил, что нынешний президент России Владимир Путин пока не сообщал о своём намерении баллотироваться.

"Но я искренне хочу верить, что он это сделает. Я не сомневаюсь, что он победит на выборах. Я не сомневаюсь, что он дальше будет нашим президентом. А там видно будет", – добавил Песков.

Также в ходе беседы представитель Кремля рассказал, что до сих пор пытается донести до некоторых своих друзей "нашу правду". Кроме того, он оправдал цензуру в "военное время" и сказал, что одной из "интересных" исторических фигур считает единственного президента СССР Михаила Горбачёва.



Радио "Свобода"