ЕК призывает Литву сократить загрязняющие выбросы

Европейская Комиссия (ЕК) призывает Литву соблюдать законодательство Сообщества о загрязнении воздуха и сократить количество некоторых выбросов, сообщило в четверг представительство ЕК в Литве.

«Европейская Комиссия проанализировала последние данные бухгалтерского учета и другую информацию, предоставленную государствами-членами (...) и пришла к выводу, что Болгария, Ирландия, Кипр, Латвия, Литва, Венгрия, Австрия, Португалия и Швеция по-прежнему не выполняют свои обязательства по сокращению выбросов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Литва должна в течение двух месяцев принять меры и сообщить о них Комиссии, в противном случае ЕК может обратиться в Суд справедливости Европейского Союза.