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ЕК призывает Литву сократить загрязняющие выбросы

B
BNS, LRT.lt 2023.11.17 08:50
Вильнюс
Вильнюс / E. Blaževič / LRT nuotr.

Европейская Комиссия (ЕК) призывает Литву соблюдать законодательство Сообщества о загрязнении воздуха и сократить количество некоторых выбросов, сообщило в четверг представительство ЕК в Литве.

«Европейская Комиссия проанализировала последние данные бухгалтерского учета и другую информацию, предоставленную государствами-членами (...) и пришла к выводу, что Болгария, Ирландия, Кипр, Латвия, Литва, Венгрия, Австрия, Португалия и Швеция по-прежнему не выполняют свои обязательства по сокращению выбросов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Литва должна в течение двух месяцев принять меры и сообщить о них Комиссии, в противном случае ЕК может обратиться в Суд справедливости Европейского Союза.

# Литва
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