Литовский министр культуры приветствовал исключение России из совета ЮНЕСКО

Исключив Россию из Исполнительного совета ЮНЕСКО, международное сообщество поставило агрессора на место, заявил министр культуры Литвы Симонас Кайрис.

"Во-первых, международное сообщество поставило агрессора на место, подав четкий сигнал о том, что жестокие действия агрессора неприемлемы для цивилизованного мира", - сказал BNS в четверг министр.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в среду в социальной сети "Х", что Россия впервые не вошла в Исполнительный совет ЮНЕСКО. Он добавил, что "эра российского влияния закончилась".

Эту информацию BNS подтвердил в четверг советник постоянного представительства Литвы при ЮНЕСКО Миндаугас Габренас.

По мнению Кайриса, это решение является четким сигналом о том, что Россия больше не имеет такого влияния в международном сообществе и что "цивилизованный мир больше не идет на те компромиссы, которые мы могли наблюдать до войны в Украине".

По словам министра, Исполнительный совет ЮНЕСКО определяет стратегические направления деятельности организации.

"Поскольку это такой международный формат и по сути он задает направление на будущее, я бы даже оценил такой сигнал о том, что будущее будет без мнения России", - заявил Кайрис.

ЮНЕСКО является специализированным агентством ООН.