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"Это огромное достижение": В Вильнюсе начинается строительство крупнейшего в Европе биотехнологического кампуса

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BNS, LRT.lt 2023.11.16 16:27
В Вильнюсе начинается строительство крупнейшего в Европе биотехнологического кампуса
В Вильнюсе начинается строительство крупнейшего в Европе биотехнологического кампуса / R. Dačkaus / LRP nuotr.

Биотехнологическая и фармацевтическая группа Northway начинает в Вильнюсе строительство крупнейшего в Европе биотехнологического кампуса Bio City. Руководитель группы Владас Альгирдас Бумялис считает, что строительство подобных объектов и инвестиции в науки о жизни выгодны Литве. 

"Я уверен, что создание таких биокампусов или дальнейшие инвестиции в сферу наук о жизни, безусловно, выгодны Литве", - сказал Бумялис на мероприятии, посвященном старту строительства в четверг.

"Если государство и правительство решили, что науки о жизни являются приоритетом, то это не должно измениться", - сказал председатель правления компании Northway Biotech.

Позже он сообщил журналистам, что центры в биотехнологическом кампусе помогут фармацевтическим компаниям разрабатывать новые технологии лекарств и проводить генные исследования.

Позже он сообщил журналистам, что центры в городе биотехнологий помогут фармацевтическим компаниям разрабатывать новые технологии лекарств и проводить генные исследования.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что у Литвы есть все шансы стать ведущей технологической страной, и призвал руководителя Northway открывать центры в других регионах страны.

В Вильнюсе начинается строительство крупнейшего в Европе биотехнологического кампуса
В Вильнюсе начинается строительство крупнейшего в Европе биотехнологического кампуса / L. Balandžio / BNS nuotr.

"Я понимаю, что в маленьком городке не найдешь 2,1 тыс. сотрудников, но определенные подразделения и бизнес-цепочки можно было бы разместить и в регионах нашей страны", - сказал Науседа.

По мнению председателя Сейма Виктории Чмилите-Нильсен, в условиях постоянного роста конкуренции в области биотехнологий необходимо инвестировать в инфраструктуру, научную деятельность и специалистов в Литве.

"У этого проекта (" Bio City" - BNS) есть все возможности стать впечатляющей, долговременной и образцовой моделью, выходящей за рамки как биотехнологической сферы, так и Литвы", - сказала спикер Сейма.

Займет площадь в 10 футбольных полей

Бумялис сообщил, что весь так называемый биокампус займет площадь размером примерно с 10 футбольных полей. В течение десяти лет в четыре завода и два исследовательских центра будет инвестировано около 7 млрд евро, что позволит создать более 2 тыс. новых рабочих мест.

В Вильнюсе начинается строительство крупнейшего в Европе биотехнологического кампуса
В Вильнюсе начинается строительство крупнейшего в Европе биотехнологического кампуса / L. Balandžio / BNS nuotr.

"Комплекс, который мы начинаем строить, уникален, подобного ему нет ни в Балтийских странах, ни, конечно, в Литве, и он будет одним из лидеров в Европе. Мы хотим показать, что Литва - действительно высокотехнологичная страна", - сказал основатель Northway в четверг в интервью Радио ЛРТ.

По словам Бумялиса, проект будет финансироваться за счет средств группы Northway и банковских кредитов, также ожидается привлечение средств частных инвесторов, в том числе фармацевтических компаний и инвестиционных фондов.

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте отметила, что строительство Bio City - это "огромное достижение не только для литовского бизнеса, но и для нашего государства".

В Вильнюсе начинается строительство крупнейшего в Европе биотехнологического кампуса
В Вильнюсе начинается строительство крупнейшего в Европе биотехнологического кампуса / L. Balandžio / BNS nuotr.

По мнению мэра столицы Валдаса Бенкунскаса, биотехнологический научно-производственный комплекс принесет Вильнюсу мировую известность

"У нас будет город высоких технологий, что позволит получить много высокооплачиваемых рабочих мест, а значит, много налогов в бюджет Вильнюса, которые мы сможем использовать для строительства стадиона", - сказал мэр.

Предполагается, что кампус биотехнологий будет включать в себя шесть различных комплексов, в том числе центры генной терапии, научных исследований и экспериментальных разработок, вирусологии, исследования стволовых клеток и лаборатории 3D-биопринтинга.

Литва стремится к тому, чтобы к 2030 году доля биотехнологий в валовом внутреннем продукте страны составляла не менее 5%.

В Вильнюсе начинается строительство крупнейшего в Европе биотехнологического кампуса
В Вильнюсе начинается строительство крупнейшего в Европе биотехнологического кампуса
В Вильнюсе начинается строительство крупнейшего в Европе биотехнологического кампуса
В Вильнюсе начинается строительство крупнейшего в Европе биотехнологического кампуса
# Литва
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

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