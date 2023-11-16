Литва расширяет возможность сохранения двойного гражданства для детей эмигрантов

В четверг Сейм Литвы одобрил поправки к Закону о гражданстве, расширяющие возможности получения литовского гражданства детьми, родившимися за границей от литовских родителей.

Согласно действующему порядку, дети литовских родителей могут подать заявление о получении литовского гражданства до достижения 18 лет, если они приобрели гражданство другого государства по рождению в период с 11 марта 1990 года по 22 июля 2008 года.

Принятые поправки теперь позволят обращаться за получением литовского гражданства и взрослым, если они получили право на гражданство в соответствии с этим исключением.

Литовцы смогут подавать заявления на получение гражданства за рубежом в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Литвы.

За принятие поправок к Закону о гражданстве проголосовали 107 депутатов, против - ни одного, четверо воздержались.