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Новости2023.11.16 16:36

Литва расширяет возможность сохранения двойного гражданства для детей эмигрантов

LRT.lt
LRT.lt 2023.11.16 16:36
Паспорт гражданина Литвы
Паспорт гражданина Литвы / E.Blaževič/LRT nuotr.

В четверг Сейм Литвы одобрил поправки к Закону о гражданстве, расширяющие возможности получения литовского гражданства детьми, родившимися за границей от литовских родителей.

Согласно действующему порядку, дети литовских родителей могут подать заявление о получении литовского гражданства до достижения 18 лет, если они приобрели гражданство другого государства по рождению в период с 11 марта 1990 года по 22 июля 2008 года.

Принятые поправки теперь позволят обращаться за получением литовского гражданства и взрослым, если они получили право на гражданство в соответствии с этим исключением.

Литовцы смогут подавать заявления на получение гражданства за рубежом в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Литвы.

За принятие поправок к Закону о гражданстве проголосовали 107 депутатов, против - ни одного, четверо воздержались.

# Литва
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