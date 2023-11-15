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Новости2023.11.15 15:49

Евросоюз может закрыть Балтийское море для транспортировки российской нефти

РC
Радио «Cвобода» 2023.11.15 15:49
Российская нефть
Российская нефть / Shutterstock.com

Власти Евросоюза запланировали поручить Дании заблокировать морской путь через Балтийское море для транспортировки российской нефти, продающейся выше установленного на неё западными странами потолка цен. Об этом пишет газета The Financial Times.

Через Балтику экспортируется около 60 процентов российской нефти, вывозящейся морским путём. В октябре, писала FT во вторник, почти ни одна из экспортировавшихся партий не продавалась по цене, попадающей под ограничение цены в 60 долларов за баррель.

Потолок обеспечивается запретом для танкеров пользоваться западными страховками, если они везут российскую нефть, проданную дороже потолка. Датским властям предложат останавливать суда, следующих транзитом через датские проливы без западной страховки. Значительная часть поставок из России ведётся на старых танкерах, которые могут представлять опасность для экологии, считают чиновники.

Это, как считают в ЕС, может оправдать задержание возящих российскую нефть танкеров. Конвенция ООН по морскому праву позволяет задерживать судна, если существуют доказательства того, что те могут создать серьезную угрозу ущерба прибрежным районам.

В среду Еврокомиссия должна представить 12-й пакет санкций против российской экономики. В нём запланированы и меры, касающиеся соблюдения введённого потолка цен на нефть, писали ранее СМИ.

Правительство Дании не стало комментировать тему для FT. В публикации отмечается, что неизвестно, готовы ли датские ВМС к реальному задержанию и проверке судов. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на брифинге в среду предметно тему не прокомментировал, отметив лишь, что страны должны соблюдать морское право.

Радио "Свобода"

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