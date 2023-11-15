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Новости2023.11.15 13:47

"Призрак оперы". Эксперты по этике рассматривают обстоятельства визита Науседы и посла Баярунаса в театр

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BNS, LRT.lt 2023.11.15 13:47
Гитанас Науседа, Эйтвидас Баярунас
Гитанас Науседа, Эйтвидас Баярунас / L. Balandžio ir P. Peleckio / BNS nuotr.

Главная комиссия по служебной этике (ГКСЭ) Литвы объявила в среду, что приняла решение начать расследование обстоятельств поседения лондонской оперы президентом страны Гитанасом Науседой и послом в Великобритании Эйтвидасом Баярунасом.

"ГКСЭ оценит, было ли участие в этом мероприятии напрямую связано с выполнением официальных обязанностей президента и посла", - говорится в сообщении.

В администрации президента не комментируют решение комиссии о начале расследования.

К стражам этики обратился член парламентской фракции консерваторов Матас Мальдейкис.

Весной этого года, когда Науседа находился в Лондоне, Баярунас пригласил его и супругу на «Призрак оперы» и купил билеты на деньги посольства. Позже посол заявил, что это было недоразумение, которое он исправил и возместил сумму из собственных средств.

Между тем, по данным МИДа, просьба о покрытии этих расходов из личных средств была подана только тогда, когда министерство заинтересовалось ситуацией - спустя более чем четыре месяца.

ГКСЭ указывает, что Закон "О согласовании общественных и частных интересов" запрещает использование служебных обязанностей или служебного статуса в личных целях.

Закон также предусматривает, что "лицо, заполняющее декларации доходов или близкое к нему лицо не может принимать подарки или услуги, если это связано со служебным положением или служебными обязанностями декларирующего".

После получения жалоб сотрудников на неподобающее поведение Баярунаса министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в середине октября приостановил функции посла и вызвал его в Вильнюс для консультаций. Такое решение он принял после расследования Генеральной инспекции МИД.

Президент называет это решение половинчатым и призывает провести официальную проверку. В МИД же утверждают, что законодательством этого не предусмотрено.

Сам Баярунас потребовал проведения независимого расследования, он утверждает, что подвергается психологическому насилию со стороны МИД, поскольку предание гласности информации о выдвинутых против него обвинениях вредит его репутации.

# Литва
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