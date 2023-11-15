"Курс в реальности упал в 3 раза". Взгляд из Литвы: как историческое дно рубля меняет жизнь россиян?

Впервые российский рубль упал до исторических минимумов в марте 2022 года. В последующие месяцы валюта ненадолго восстановила утраченные позиции благодаря росту цен на сырье и усилиям Центрального банка РФ. Однако в течение последнего года курс рубля неуклонно снижался, и, похоже, надежд на его восстановление нет. По мнению экономистов, опрошенных LRT.lt, российская экономика не выйдет из кризиса еще очень долго, если вообще выйдет.

С начала войны на Украине рубль пережил особенно бурный период, упав до 120 за доллар США. Позднее благодаря неординарным усилиям главы Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной удалось стабилизировать стоимость рубля и даже вернуть ее к довоенному уровню. Однако с весны 2023 года стоимость рубля вновь падает, и покупка одного доллара будет стоить около 90 рублей.

Исторически, несмотря на начало войны, это одно из самых больших падений стоимости рубля.

Хотя падение рубля выглядит как экономический кризис, эксперты, опрошенные в конце августа информационным агентством AP, утверждают, что эта ситуация даже немного помогает правительству. Это означает, что с каждого доллара, полученного от продажи нефти или других товаров, Россия получает больше рублей. Это стимулирует увеличение военных расходов и позволяет вводить меры, помогающие смягчить воздействие санкций на население.



Что видят литовцы, посещающие Россию?



Российский рубль / AP nuotr.

Литовцы, посетившие Россию в последние месяцы, в интервью LRT.lt отметили, что ситуация не кажется им очень драматичной. Однако один из собеседников отметил, что чем дальше от столицы, тем ниже доходы и уровень жизни, но при этом финансовое положение зависит и от потребления человека.

"Неделя в Ростове будет стоить столько же, сколько два дня в Москве. Здесь нет никаких секретов. Полно магазинов, рынков, ни в чем нет недостатка", - делится своими наблюдениями Рита.

Однако экономисты, опрошенные LRT.lt, отмечают, что падение курса рубля, возможно, даже способствовало увеличению некоторых благ, что отражается на ценах. В Россию трудно проникать иностранным товарам, и это также должно отражаться на ценах.

Курс в реальности упал в 3 раза



Обесценивание российского рубля / Vida press nuotr.

Экономист Мариус Дубников рассказал LRT.lt, что на самом деле рубль с 2014 года упал почти в 3 раза. По его словам, шансов на то, что он восстановится в ближайшее время, практически нет.

"Тот курс, который мы наблюдаем, вряд ли можно считать устойчивым. Надо понимать, что этот курс поддерживается искусственно. Центральный банк делает все возможное, чтобы его удержать, потому что если он не предпримет активных действий, то курс может упасть гораздо сильнее.

Не будем забывать, что иностранцам запрещено продавать имущество, и если бы они разрешили это делать, то произошел бы такой отток денег из России, что они вообще не смогли бы контролировать обменный курс. Возможность обмена валюты для местного населения ограничена, биржи закрыты для иностранцев, и они используют свои резервы для поддержания курса. Мы даже не знаем, каков на самом деле курс и каким он был бы в рыночных условиях", - пояснил экономист.

По словам собеседника, российские власти даже находят такой курс рубля несколько привлекательным. Низкий курс позволяет населению сохранить часть доверия. Россия получает деньги за свое сырье, проданное за рубеж различными теневыми путями, получает доллары и евро, а низкий курс позволяет обменивать их на большее количество рублей и тем самым платить более высокие пенсии, зарплаты бюджетникам, военным и т.д. Этим и пользуется Кремль.

Усилия по укреплению рубля - это своего рода дымовая завеса



Рубли / Shutterstock.com

Главный экономист INVL Индре Гените-Пикчене подчеркнула, что сильная валюта - это отражение здоровой и конкурентной рыночной экономики. Если в стране перестают работать рыночные законы, то нет термометра, измеряющего температуру и другие параметры здоровья экономики. Статистика также обычно рисует картину, соответствующую риторике диктатора.

Она также отметила, что после объявления войны Россия полностью утратила доверие к себе в финансовом мире, а санкции Запада постепенно делают экономику, очень независимую от внешнего импорта, все более уязвимой для внешних санкций - если не принимать во внимание энергетику, у России большой дефицит внешней торговли. Даже до войны страна мало что могла предложить миру без экспорта сырья, отметила Гените-Пикчене.

"Усилия по укреплению рубля были лишь своего рода дымовой завесой, чтобы скрыть, по крайней мере, от самих себя, мрачную реальность экономики, которая больше не подчиняется рыночным правилам.

Более того, как это обычно бывает в нерыночных экономиках, Россия постепенно сузила поток общедоступных данных, что затрудняет понимание истинного положения дел в экономике. Тому, что публикуют российские институты, как официальные, так и коммерческие, нельзя доверять, поскольку это часть информационной войны", - прокомментировала экономист.

По ее словам, единственной пуповиной российского влияния является энергетика. Россия является одним из крупнейших экспортеров нефти и газа. Сокращение разрыва между ценами на западную нефть марки Brent и российскую нефть марки Urals свидетельствует о том, что россиянам удается находить покупателей на свою нефть.

Гените-Пикчене отметила, что российскую нефть и другие энергоносители охотно импортируют азиатские страны, в первую очередь Китай, Индия и Турция, которые пользуются скидками. Регион ЕС также импортирует сжиженный природный газ, но строительство газопровода "Северный поток" значительно сократило этот поток.

Экономического подъема не предвидится



Марюс Дубниковас / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Хотя падение рубля имеет и положительные стороны, экономист М. Дубниковас считает, что оно оказывает и негативное влияние на россиян.

Падение рубля означает огромную инфляцию, резкий рост цен, все труднее становится купить что-то на один рубль. В долгосрочной перспективе граждане этой страны будут страдать еще долго, поскольку их покупательная способность и так была низкой, а теперь она стала еще ниже. Кроме того, существуют ограничения на товары, и ввоз иностранной продукции в Россию становится еще более затруднительным. Товары, поступающие в Россию по маршрутам, обходящим санкции, становятся еще более дорогими и менее доступными.

"Я думаю, что в ближайшее время для рубля нет хороших перспектив. Война, похоже, не прекратится ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Пока идет война, говорить о восстановлении рубля невозможно.

После окончания войны России будет еще сложнее восстановиться экономически, поскольку сегодня ее экономика держится на той же военной промышленности, которая с каждым днем закручивается все больше и больше. Это замедляет экономический спад. Когда война закончится, естественно, что военная промышленность остановится. А восстановление нормальной экономики будет происходить не один год, потому что санкции будут действовать еще долгое время после окончания горячей фазы войны, и есть угроза репараций - выплат Украине за нанесенный ущерб, что не поможет рублю", - сказал Дубниковас.



Томас Хашимото, доцент факультета экономики и управления бизнесом Вильнюсского университета, сказал LRT.lt, что слабый рубль также затрудняет импорт материалов, необходимых для производства, а это означает, что производство также будет падать. По его словам, в настоящее время ситуация развивается в обоих направлениях - слабый рубль ослабляет экономику, а ослабление экономики приводит к дальнейшему обесцениванию валюты.



"Как в текущей экономической ситуации, так и в долгосрочной перспективе российская экономика находится в плачевном состоянии. Я думаю, что обменный курс также демонстрирует это", - сказал Хашимото.