Посредник в убийстве Политковской отправился из колонии на войну

Бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов, который был признан судом посредником в организации убийства журналистки "Новой газеты" Анны Политковской и осуждён на 20 лет, досрочно освободился из колонии, отправившись на войну в Украину. Об этом сообщает "База".

По данным телеграм-канала, Хаджикурбанов попал в зону боевых действий ещё в конце 2022 года, начав службу в должности командира отделения разведки, а потом стал командиром батальона. Также сообщается, что через полгода службы, после которых заключённые как правило получают помилование, Хаджикурбанов продлил контракт с Минобороны.

Информацию о том, что Хаджикурбанов досрочно освободился из колонии, отправившись на войну в Украину, подтвердил РБК адвокат Алексей Михальчик. По его словам, Хаджикурбанов сначала подписал контракт как заключённый, а сейчас участвует в войне в Украине как "вольнонаёмный военный".

В июне 2014 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному лишению свободы уроженцев Чечни Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева, признанных присяжными исполнителем и организатором убийства Политковской. Гайтукаев впоследствии умер в колонии. Бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов был признан посредником в преступлении и получил 20 лет колонии.

По делу об убийстве Политковской к 11 годам заключения был приговорен также бывший сотрудник московской милиции Дмитрий Павлюченков, признавший вину в организации слежки за журналисткой.

Хаджикурбанов до конца отказывался давать показания и заявлял о своей невиновности, утверждая, что обвинение строится только на показаниях Павлюченкова, который оговорил Хаджикурбанова, поскольку должен был крупную сумму денег.

Анна Политковская была убита в октябре 2006 года в подъезде своего дома в Москве. Мотивом преступления следствие считает недовольство ее журналистской деятельностью, однако заказчик преступления до сих пор не найден. Многие улики и обстоятельства убийства, как утверждают адвокаты и коллеги Политковской, вели в Чечню, в частности, к её руководству. 7 октября 2021 года истёк срок давности по этому делу.



Радио "Свобода"