Naujienų srautas

Акция памяти Анны Политковской
Новости 19 мин. назад

Посредник в убийстве Политковской отправился из колонии на войну

Беларусь, Минск
Новости 42 мин. назад

"Он может быть завербован". Жителям Литвы предлагают посетить Минск или Москву с белорусским водителем

Израиль
Новости 1 ч. назад

"Доверяй, но проверяй". Политолог Валерий Карбалевич: "Идет передел мира"

Эдгар Ринкевич
Новости 2 ч. назад

Президент Латвии приостановил действие принятых поправок, вводящих институт партнерства

Флаг Литвы
Новости 3 ч. назад

Похитивший свою дочь и сбежавший в Россию Швайнис лишен литовского гражданства

„Deutsche Bank“
Новости 3 ч. назад

Источники: Deutsche Bank рассматривает возможность открытия сервисного центра в Литве

Голосование (ассоциативное фото)
Новости 4 ч. назад

В референдуме о множественном гражданстве готовы принять участие 60% жителей Литвы

Дональд Трамп
Новости 4 ч. назад

Умерла старшая сестра Дональда Трампа

Гітанас Науседа
Новости 5 ч. назад

Науседа остается лидером президентского рейтинга

Жигимантас Маурицас
Новости 6 ч. назад

Экономист: "Жители Литвы разбогатели – за пять лет их состояние удвоилось"

Будапешт
Новости 6 ч. назад

Будапешт вновь заблокировал помощь Украине в размере 500 миллионов евро

Юрга Тваскене
Новости 6 ч. назад

Юрга Тваскене. В Литве начинается год простого человека

Деньги
Новости 7 ч. назад

В рейтинге противодействия отмыванию денег и финансированию терроризму Литвы – девятая

В Шальчининкском районе сгорел дом
Новости 21 ч. назад

В Шальчининкском районе сгорел дом

Папа Франциск
Новости 22 ч. назад

Спикер Сейма обсудила с папой Франциском помощь Украине

Таллинн
Новости 23 ч. назад

Мужчины в Эстонии в среднем зарабатывают на 18% больше женщин

Новости2023.11.14 15:04

Посредник в убийстве Политковской отправился из колонии на войну

РC
Радио «Cвобода» 2023.11.14 15:04
Акция памяти Анны Политковской
Акция памяти Анны Политковской / AP

Бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов, который был признан судом посредником в организации убийства журналистки "Новой газеты" Анны Политковской и осуждён на 20 лет, досрочно освободился из колонии, отправившись на войну в Украину. Об этом сообщает "База".

По данным телеграм-канала, Хаджикурбанов попал в зону боевых действий ещё в конце 2022 года, начав службу в должности командира отделения разведки, а потом стал командиром батальона. Также сообщается, что через полгода службы, после которых заключённые как правило получают помилование, Хаджикурбанов продлил контракт с Минобороны.

Информацию о том, что Хаджикурбанов досрочно освободился из колонии, отправившись на войну в Украину, подтвердил РБК адвокат Алексей Михальчик. По его словам, Хаджикурбанов сначала подписал контракт как заключённый, а сейчас участвует в войне в Украине как "вольнонаёмный военный".

В июне 2014 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному лишению свободы уроженцев Чечни Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева, признанных присяжными исполнителем и организатором убийства Политковской. Гайтукаев впоследствии умер в колонии. Бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов был признан посредником в преступлении и получил 20 лет колонии.

По делу об убийстве Политковской к 11 годам заключения был приговорен также бывший сотрудник московской милиции Дмитрий Павлюченков, признавший вину в организации слежки за журналисткой.

Хаджикурбанов до конца отказывался давать показания и заявлял о своей невиновности, утверждая, что обвинение строится только на показаниях Павлюченкова, который оговорил Хаджикурбанова, поскольку должен был крупную сумму денег.

Анна Политковская была убита в октябре 2006 года в подъезде своего дома в Москве. Мотивом преступления следствие считает недовольство ее журналистской деятельностью, однако заказчик преступления до сих пор не найден. Многие улики и обстоятельства убийства, как утверждают адвокаты и коллеги Политковской, вели в Чечню, в частности, к её руководству. 7 октября 2021 года истёк срок давности по этому делу.

Радио "Свобода"

# В мире
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Беларусь, Минск
Эксклюзив LRT.lt 6
44 мин. назад
Эксклюзив LRT.lt

"Он может быть завербован". Жителям Литвы предлагают посетить Минск или Москву с белорусским водителем

6
Израиль
Интервью ЛРТ 5
1 ч. назад
Интервью ЛРТ

"Доверяй, но проверяй". Политолог Валерий Карбалевич: "Идет передел мира"

5
Эдгар Ринкевич
2 ч. назад

Президент Латвии приостановил действие принятых поправок, вводящих институт партнерства

Флаг Литвы
3 ч. назад

Похитивший свою дочь и сбежавший в Россию Швайнис лишен литовского гражданства

„Deutsche Bank“
3 ч. назад

Источники: Deutsche Bank рассматривает возможность открытия сервисного центра в Литве

Голосование (ассоциативное фото)
4 ч. назад

В референдуме о множественном гражданстве готовы принять участие 60% жителей Литвы

Дональд Трамп
4 ч. назад

Умерла старшая сестра Дональда Трампа

Гітанас Науседа
5 ч. назад

Науседа остается лидером президентского рейтинга

Жигимантас Маурицас
6 ч. назад

Экономист: "Жители Литвы разбогатели – за пять лет их состояние удвоилось"

Будапешт
6 ч. назад

Будапешт вновь заблокировал помощь Украине в размере 500 миллионов евро

Илзе Лиепа
2023.11.13 15:55

МВД обязало Департамент миграции начать процедуру лишения гражданства Литвы балерины Илзе Лиепы

В Шальчининкском районе сгорел дом
2023.11.13 17:47

В Шальчининкском районе сгорел дом

Папа Франциск
2023.11.13 17:01

Спикер Сейма обсудила с папой Франциском помощь Украине

Жигимантас Маурицас
2023.11.14 09:15

Экономист: "Жители Литвы разбогатели – за пять лет их состояние удвоилось"

Здание Европарламента в Старсбурге
2023.11.13 15:47

Провести выборы в Европарламент предлагается 9 июня

Таллинн
2023.11.13 16:03

Мужчины в Эстонии в среднем зарабатывают на 18% больше женщин

Юрга Тваскене
Комментарий
2023.11.14 08:32
Комментарий

Юрга Тваскене. В Литве начинается год простого человека

Будапешт
2023.11.14 08:40

Будапешт вновь заблокировал помощь Украине в размере 500 миллионов евро

Флаг Литвы
2023.11.14 11:42

Похитивший свою дочь и сбежавший в Россию Швайнис лишен литовского гражданства

Деньги
2023.11.14 08:11

В рейтинге противодействия отмыванию денег и финансированию терроризму Литвы – девятая