Похитивший свою дочь и сбежавший в Россию Швайнис лишен литовского гражданства

Альгирдаса Шваниса, похитившего ребенка и сбежавшего в Россию в августе, лишили литовского гражданства.

Как сообщили во вторник в МВД, такое решение министр внутренних дел Агне Билотайте приняла после того, как выяснилось, что он также является гражданином другой страны - России.

Согласно Закону о гражданстве, двойное гражданство в Литве не возможно, за исключением отдельных случаев.

Швайнис вывез девочку в Россию 27 августа. В полицию обратилась ее мать, которая сообщила, что 37-летний мужчина взял их малолетнюю дочь и не вернулся с ребенком в оговоренное время.

В ходе розыска было установлено, что мужчина с дочкой переправился через реку Скирвите в Шилутском районе и таким образом пересек границу Литвы и России.

Ребенка 5 августа вернули матери, когда она приехала в Калининградскую область РФ. В тот же день мать и дочь вернулись в Литву.