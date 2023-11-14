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Похитивший свою дочь и сбежавший в Россию Швайнис лишен литовского гражданства

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BNS 2023.11.14 11:42
Флаг Литвы
Флаг Литвы / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Альгирдаса Шваниса, похитившего ребенка и сбежавшего в Россию в августе, лишили литовского гражданства.

Как сообщили во вторник в МВД, такое решение министр внутренних дел Агне Билотайте приняла после того, как выяснилось, что он также является гражданином другой страны - России.

Согласно Закону о гражданстве, двойное гражданство в Литве не возможно, за исключением отдельных случаев.

Швайнис вывез девочку в Россию 27 августа. В полицию обратилась ее мать, которая сообщила, что 37-летний мужчина взял их малолетнюю дочь и не вернулся с ребенком в оговоренное время.

В ходе розыска было установлено, что мужчина с дочкой переправился через реку Скирвите в Шилутском районе и таким образом пересек границу Литвы и России.

Ребенка 5 августа вернули матери, когда она приехала в Калининградскую область РФ. В тот же день мать и дочь вернулись в Литву.

# Литва
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