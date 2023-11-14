Naujienų srautas

Флаг Литвы
Новости 27 мин. назад

Похитивший свою дочь и сбежавший в Россию Швайнис лишен литовского гражданства

„Deutsche Bank“
Новости 27 мин. назад

Источники: Deutsche Bank рассматривает возможность открытия сервисного центра в Литве

Голосование (ассоциативное фото)
Новости 1 ч. назад

В референдуме о множественном гражданстве готовы принять участие 60% жителей Литвы

Дональд Трамп
Новости 1 ч. назад

Умерла старшая сестра Дональда Трампа

Гітанас Науседа
Новости 1 ч. назад

Науседа остается лидером президентского рейтинга

Жигимантас Маурицас
Новости 2 ч. назад

Экономист: "Жители Литвы разбогатели – за пять лет их состояние удвоилось"

Будапешт
Новости 3 ч. назад

Будапешт вновь заблокировал помощь Украине в размере 500 миллионов евро

Юрга Тваскене
Новости 3 ч. назад

Юрга Тваскене. В Литве начинается год простого человека

Деньги
Новости 3 ч. назад

В рейтинге противодействия отмыванию денег и финансированию терроризму Литвы – девятая

В Шальчининкском районе сгорел дом
Новости 18 ч. назад

В Шальчининкском районе сгорел дом

Папа Франциск
Новости 19 ч. назад

Спикер Сейма обсудила с папой Франциском помощь Украине

Таллинн
Новости 20 ч. назад

Мужчины в Эстонии в среднем зарабатывают на 18% больше женщин

Илзе Лиепа
Новости 20 ч. назад

МВД обязало Департамент миграции начать процедуру лишения гражданства Литвы балерины Илзе Лиепы

Здание Европарламента в Старсбурге
Новости 20 ч. назад

Провести выборы в Европарламент предлагается 9 июня

Деньги
Новости 20 ч. назад

Согласован бюджет ЕС на 2024 год - Литва получит 2,7 млрд. евро

Риши Сунак
Новости 21 ч. назад

В Великобритании уволена глава МВД, Дэвид Кэмерон возглавил МИД

Новости2023.11.14 11:42

Источники: Deutsche Bank рассматривает возможность открытия сервисного центра в Литве

LRT.lt, BNS
LRT.lt, BNS 2023.11.14 11:42
„Deutsche Bank“
„Deutsche Bank“ / AP nuotr.

Deutsche Bank, крупнейший коммерческий банк Германии, рассматривает возможность открытия сервисного центра в Литве, подтвердили BNS несколько источников в различных учреждениях.

По данным этих источников, представители банка посетили Вильнюс в середине октября, где встретились с представителями администрации президента, Министерства экономики и инноваций и государственного агентства по привлечению прямых иностранных инвестиций Invest Latvia. Немцам представились инвестиционные возможности, и они начали искать подходящий офис.

По данным источников, Deutsche Bank выбирает между двумя-тремя странами для размещения своего сервисного центра.

Сам Deutsche Bank не прокомментировал BNS свои планы.

Президент Гитанас Науседа встретился в Берлине в апреле прошлого года с управляющим директором Deutsche Bank по Северу и Востоку Йоргом Бонгарцем и представителем по европейским делам Лотаром Миненом, чтобы обсудить потенциальные планы банка в отношении Литвы.

Науседа отметил, что прогресс литовского ИТ-сектора и ненасыщенный глобальными бизнес-услугами рынок побуждают иностранных инвесторов создавать и расширять центры ИТ, услуг и аналитики в Литве.

Deutsche Bank работает в 58 странах. В прошлом году он объявил о планах открыть новый технологический центр в Берлине для разработки новых приложений и поддержания существующей инфраструктуры – решение, которое немецкие СМИ связали с уходом Deutsche Bank из России.

В начале этого года банк закрыл технологический центр в Москве и Санкт-Петербурге. Технологический центр Deutsche Bank работает в Румынии с 2013 года.

# Литва
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Флаг Литвы
28 мин. назад

Похитивший свою дочь и сбежавший в Россию Швайнис лишен литовского гражданства

Голосование (ассоциативное фото)
1 ч. назад

В референдуме о множественном гражданстве готовы принять участие 60% жителей Литвы

Дональд Трамп
1 ч. назад

Умерла старшая сестра Дональда Трампа

Гітанас Науседа
1 ч. назад

Науседа остается лидером президентского рейтинга

Жигимантас Маурицас
2 ч. назад

Экономист: "Жители Литвы разбогатели – за пять лет их состояние удвоилось"

Будапешт
3 ч. назад

Будапешт вновь заблокировал помощь Украине в размере 500 миллионов евро

Юрга Тваскене
Комментарий
3 ч. назад
Комментарий

Юрга Тваскене. В Литве начинается год простого человека

Деньги
3 ч. назад

В рейтинге противодействия отмыванию денег и финансированию терроризму Литвы – девятая

В Шальчининкском районе сгорел дом
18 ч. назад

В Шальчининкском районе сгорел дом

Папа Франциск
19 ч. назад

Спикер Сейма обсудила с папой Франциском помощь Украине

„Booking.com“
2023.11.13 13:02

Новый вид мошенничества: житель Вильнюса, забронировавший отдых на Booking, потерял 700 евро

Паспорт гражданина Литвы
2023.11.13 14:19

МВД просит ДГБ проверить 800 иностранцев, получивших гражданство Литвы

Сожженый террористами ХАМАСа израильский кибуц
2023.11.13 12:39

ХАМАС планировал "вторую волну" наступления на Израиль

Илзе Лиепа
2023.11.13 15:55

МВД обязало Департамент миграции начать процедуру лишения гражданства Литвы балерины Илзе Лиепы

В Шальчининкском районе сгорел дом
2023.11.13 17:47

В Шальчининкском районе сгорел дом

Риши Сунак
2023.11.13 14:53

В Великобритании уволена глава МВД, Дэвид Кэмерон возглавил МИД

Папа Франциск
2023.11.13 17:01

Спикер Сейма обсудила с папой Франциском помощь Украине

Деньги
2023.11.13 15:13

Согласован бюджет ЕС на 2024 год - Литва получит 2,7 млрд. евро

Друскининкай
2023.11.13 13:52

В литовском Друскининкай планируется оборудовать "море под крышей"

Таллинн
2023.11.13 16:03

Мужчины в Эстонии в среднем зарабатывают на 18% больше женщин