Источники: Deutsche Bank рассматривает возможность открытия сервисного центра в Литве

Deutsche Bank, крупнейший коммерческий банк Германии, рассматривает возможность открытия сервисного центра в Литве, подтвердили BNS несколько источников в различных учреждениях.

По данным этих источников, представители банка посетили Вильнюс в середине октября, где встретились с представителями администрации президента, Министерства экономики и инноваций и государственного агентства по привлечению прямых иностранных инвестиций Invest Latvia. Немцам представились инвестиционные возможности, и они начали искать подходящий офис.

По данным источников, Deutsche Bank выбирает между двумя-тремя странами для размещения своего сервисного центра.

Сам Deutsche Bank не прокомментировал BNS свои планы.

Президент Гитанас Науседа встретился в Берлине в апреле прошлого года с управляющим директором Deutsche Bank по Северу и Востоку Йоргом Бонгарцем и представителем по европейским делам Лотаром Миненом, чтобы обсудить потенциальные планы банка в отношении Литвы.



Науседа отметил, что прогресс литовского ИТ-сектора и ненасыщенный глобальными бизнес-услугами рынок побуждают иностранных инвесторов создавать и расширять центры ИТ, услуг и аналитики в Литве.

Deutsche Bank работает в 58 странах. В прошлом году он объявил о планах открыть новый технологический центр в Берлине для разработки новых приложений и поддержания существующей инфраструктуры – решение, которое немецкие СМИ связали с уходом Deutsche Bank из России.

В начале этого года банк закрыл технологический центр в Москве и Санкт-Петербурге. Технологический центр Deutsche Bank работает в Румынии с 2013 года.