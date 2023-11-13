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В Шальчининкском районе сгорел дом

АГ
Анна Григойт, LRT.lt 2023.11.13 17:47
В Шальчининкском районе сгорел дом
В Шальчининкском районе сгорел дом / A. Grigoit / LRT nuotr.

В воскресенье около полудня в Руднинкай Шальчининкского района вспыхнул пожар, в результате которого сгорел дом. По предварительным данным, трагедия могла произойти из-за короткого замыкания. Жители района солидарны и призывают помочь пострадавшей семье.

кПожар произошел в доме Виктора и Регины Козловских в воскресенье около 12 часов дня. Хозяйка дома первой заметила пожар и попыталась его потушить. На место немедленно была вызвана пожарная команда. По словам очевидцев, к моменту прибытия первого пожарного расчета огонь охватил все здание.

"Пожарные прибыли очень быстро, начали работы по тушению, но горящий дом спасти не удалось", - рассказал LRT.lt житель Руднинкай.

Сгорела крыша и несущая часть здания. Стены больше не пригодны для использования.

По словам соседей, семья моментально лишилась крыши над головой, элементарной бытовой техники и предметов быта.

В Шальчининкском районе сгорел дом
В Шальчининкском районе сгорел дом / A. Grigoit / LRT nuotr.

«Они потеряли все, ничего не успели вынести из горящего дома, придется начинать с нуля», — объясняет Кристина Славинска, жительница Руднинкай и член муниципального совета Шальчининкского района.

Она добавляет, что сыновья, живущие в том же селе, заботятся о своих пожилых родителях.

«К счастью, в результате пожара никто серьезно не пострадал. Но пара до сих пор в шоке. Трудно поверить, что произошла такая беда", - говорит К. Славинска.

В Шальчининкском районе сгорел дом
В Шальчининкском районе сгорел дом / A. Grigoit / LRT nuotr.

Точная причина пожара устанавливается. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания.

«Мы искренне просим всех помочь этой семье. Мы снова и снова доказывали, что можем объединиться и проявить солидарность. Мы верим, что и в этот раз проявим силу. Любая помощь, даже небольшая, будет принята с благодарностью. Важна поддержка каждого», - заключает К. Славинска.

В Шальчининкском районе сгорел дом
В Шальчининкском районе сгорел дом
В Шальчининкском районе сгорел дом
# Литва
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