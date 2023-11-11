Naujienų srautas

Десятки тысяч человек вышли на марш националистов в Варшаве
Новости 45 мин. назад

Десятки тысяч человек вышли на марш националистов в Варшаве

Заседание политсовета Демократического союза «Во имя Литвы»; Гедримас Йеглинскас
Новости 8 ч. назад

Кандидат в президенты от Демократического союза «Во имя Литвы» – Гедримас Йеглинскас

Война России против Украины. Киев (иллюстративное фото)
Новости 12 ч. назад

Вблизи Киева утром работала ПВО, в городе были слышны взрывы

Украинские беженцы в Литве
Новости 12 ч. назад

Число украинских беженцев в ЕС продолжает расти

Дворец мира в Гааге, где находится резиденция Международного Суда
Новости 12 ч. назад

Судья из России впервые не попал в состав Международного суда ООН

Саулюс Сквернялис
Новости 12 ч. назад

Демократический союз «Во имя Литвы» выдвинет кандидата в президенты

Northrop Grumman B-21 Raider
Новости 13 ч. назад

В США совершил первый полёт стратегический бомбардировщик нового поколения

Консерваторы
Новости 13 ч. назад

Консерваторы открытым голосованием определяют рейтинги кандидатов в Европарламент

Валерий Залужный
Новости 14 ч. назад

Залужный рассказал о больших потерях России за месяц битвы за Авдеевку

Газопровод „Balticconnector“
Новости 14 ч. назад

Повредивший Balticconnector якорь, вероятно, принадлежит судну КНР

Певица SZA
Новости 14 ч. назад

В США объявили номинантов на музыкальную премию «Грэмми»

Снос одного из памятников в Львовской области (архивное фото)
Новости 14 ч. назад

Во Львове демонтировали три советских памятника. Их перенесут в музей «Территория террора»

Янис Адамсонс
Новости 14 ч. назад

Бывший глава МВД Латвии получил 8,5 лет за шпионаж в пользу России

Вильнюсский Старый город
Новости 15 ч. назад

Литва подала заявку на учреждение в Вильнюсе AMLA

Габриэлюс Ландсбергис
Новости 15 ч. назад

Глава МИД надеется, что решение Латвии о ЛГБТК-парах повлияет и на литовский Сейм

Си Цзиньпин и Джо Байден на встрече G20, Бали, Индонезия, ноябрь 2022 года
Новости 15 ч. назад

Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина состоится в США 15 ноября

Новости2023.11.11 22:56

Десятки тысяч человек вышли на марш националистов в Варшаве

D
DW 2023.11.11 22:56
Десятки тысяч человек вышли на марш националистов в Варшаве
Десятки тысяч человек вышли на марш националистов в Варшаве / AP nuotr.

По разным оценкам, от 40 до 90 тысяч человек приняли участие в ежегодном марше националистов в честь Дня независимости Польши. Некоторые участники призывали к выходу страны из Евросоюза.

В столице Польши Варшаве десятки тысяч человек в субботу, 11 ноября, прошли традиционным маршем в честь Дня независимости страны. По данным организаторов мероприятия, в нем приняли участие 90 тысяч человек, власти сообщили о 40 тысячах участников. Люди шли под польскими флагами, а объединяющим лозунгом марша были первые строчки национального гимна "Еще Польша не погибла".

Некоторые баннеры призывали к "Полекзиту" - отделению от Евросоюза по примеру "Брекзита" (выхода Великобритании из ЕС. - Ред.). В разговоре с агентством AFP участники акции называли Европейский Союз "еврофедералистским колхозом, контролируемым Еврокомиссией" и призывали "защищать независимость Польши", покинув ЕС.

Десятки тысяч человек вышли на марш националистов в Варшаве
Десятки тысяч человек вышли на марш националистов в Варшаве / AP nuotr.

Накануне председатель национально-консервативной партии "Право и справедливость" (ПиС) Ярослав Качиньский заявил о "доминировании Германии в Европейском Союзе". "Мы, поляки, хотим быть свободными, мы хотим быть независимыми и не хотим подчиняться немцам", - сказал Качиньский. Он также указал на существование "конкретного плана", который, в случае его реализации со стороны ЕС, приведет к потере суверенитета и "разрушению польского государства", передает агентство dpa.

Лидер оппозиции Дональд Туск, возглавляющий партию "Гражданская платформа", в своем обращении в честь праздника заявил, что "любой, кто использует слово "нация" с целью разделить и сеять ненависть, выступает против нации", передает dpa.

Десятки тысяч человек вышли на марш националистов в Варшаве
Десятки тысяч человек вышли на марш националистов в Варшаве / AP nuotr.

В Польше оппозиция готова формировать правительство

Несколькими днями ранее оппозиционный блок "Гражданская коалиция" (ГК), состоящий из трех оппозиционных партий - "Гражданской платформы", "Третьего пути" и "Новых Левых", подписал коалиционное соглашение и заявил, что готов приступить к формированию правительства. Оппозиция по итогам выборов получила большинство в парламенте страны.

При этом президент Польши Анджей Дуда поручил сформировать новое правительство действующему премьер-министру Матеушу Моравецкому. Его национально-консервативная партия "Право и справедливость" (ПиС) находилась у власти в Польше в течение восьми лет, но в результате прошедших 15 октября парламентских выборов лишилась абсолютного большинства, хотя и победила на выборах, оставшись крупнейшей политической силой в стране.

По мнению аналитиков, в нынешней ситуации у Моравецкого практически нет шансов на создание правительственной коалиции, поскольку ПиС не имеет большинства в парламенте, заручившись по итогам выборов 194 из 460 мест. Оппозиционный блок имеет в парламенте 248 мест.

DW

Десятки тысяч человек вышли на марш националистов в Варшаве
Десятки тысяч человек вышли на марш националистов в Варшаве
Десятки тысяч человек вышли на марш националистов в Варшаве
# В мире
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

новейшие, Самые читаемые

Заседание политсовета Демократического союза «Во имя Литвы»; Гедримас Йеглинскас
8 ч. назад

Кандидат в президенты от Демократического союза «Во имя Литвы» – Гедримас Йеглинскас

Война России против Украины. Киев (иллюстративное фото)
12 ч. назад

Вблизи Киева утром работала ПВО, в городе были слышны взрывы

Украинские беженцы в Литве
12 ч. назад

Число украинских беженцев в ЕС продолжает расти

Дворец мира в Гааге, где находится резиденция Международного Суда
12 ч. назад

Судья из России впервые не попал в состав Международного суда ООН

Саулюс Сквернялис
12 ч. назад

Демократический союз «Во имя Литвы» выдвинет кандидата в президенты

Northrop Grumman B-21 Raider
13 ч. назад

В США совершил первый полёт стратегический бомбардировщик нового поколения

Консерваторы
13 ч. назад

Консерваторы открытым голосованием определяют рейтинги кандидатов в Европарламент

Валерий Залужный
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
14 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Залужный рассказал о больших потерях России за месяц битвы за Авдеевку

Газопровод „Balticconnector“
14 ч. назад

Повредивший Balticconnector якорь, вероятно, принадлежит судну КНР

Певица SZA
14 ч. назад

В США объявили номинантов на музыкальную премию «Грэмми»

Полиция
2023.11.11 07:15

В Литве задержан подозреваемый в подстрекательстве к терроризму

Янис Адамсонс
2023.11.11 09:00

Бывший глава МВД Латвии получил 8,5 лет за шпионаж в пользу России

Валерий Залужный
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2023.11.11 09:32
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Залужный рассказал о больших потерях России за месяц битвы за Авдеевку

Украинские беженцы в Литве
2023.11.11 11:10

Число украинских беженцев в ЕС продолжает расти

Вильнюсский Старый город
2023.11.11 08:15

Литва подала заявку на учреждение в Вильнюсе AMLA

Война России против Украины. Киев (иллюстративное фото)
2023.11.11 11:30

Вблизи Киева утром работала ПВО, в городе были слышны взрывы

Консерваторы
2023.11.11 09:56

Консерваторы открытым голосованием определяют рейтинги кандидатов в Европарламент

Northrop Grumman B-21 Raider
2023.11.11 10:40

В США совершил первый полёт стратегический бомбардировщик нового поколения

Габриэлюс Ландсбергис
2023.11.11 08:10

Глава МИД надеется, что решение Латвии о ЛГБТК-парах повлияет и на литовский Сейм

Саулюс Сквернялис
2023.11.11 10:56

Демократический союз «Во имя Литвы» выдвинет кандидата в президенты