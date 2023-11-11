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Заседание политсовета Демократического союза «Во имя Литвы»; Гедримас Йеглинскас
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Кандидат в президенты от Демократического союза «Во имя Литвы» – Гедримас Йеглинскас

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Новости2023.11.11 15:15

Кандидат в президенты от Демократического союза «Во имя Литвы» – Гедримас Йеглинскас

МГ LRT.lt
Модеста Гаучайте-Знутене, LRT.lt 2023.11.11 15:15
Заседание политсовета Демократического союза «Во имя Литвы»; Гедримас Йеглинскас
Заседание политсовета Демократического союза «Во имя Литвы»; Гедримас Йеглинскас / L. Bartkaus / LRT nuotr.

На состоявшемся в субботу заседании политсовета оппозиционного Демократического союза «Во имя Литвы» было принято решение, что представителем этой партии на президентских выборах 2024 года станет 44-летний Гедримас Йеглинскас. «Могу сказать, что у нас самый лучший, самый сильный кандидат на пост главы государства», – заявил лидер партии Саулюс Сквернялис.

Отделения партии назвали в качестве кандидатов на пост президента пять человек – председателя партии Саулюса Сквернялиса, членов Сейма Альгирдаса Буткявичюса, Витаутаса Бакаса и Линаса Кукурайтиса, а также бывшего заместителя министра национальной обороны и заместителя генерального секретаря НАТО Гедримаса Йеглинскаса, который единственный не является членом партии.

Все пятеро кандидатов выступили на субботнем заседании политсовета партии, а единого кандидата в президенты избрало правление партии, собравшееся на отдельное заседание.

Еще до заседания правления, обращаясь к членам партии, Саулюс Сквернялис заявил, что не видит себя на президентских выборах.

«Я действительно в хорошей форме, отлично подготовлен, но иногда тренер решает, что игроку по тактическим соображениям не следует выходить на поле в этом матче, потому что, возможно, он будет использован в другом, не менее важном матче», – сказал Сквернялис.

Заседание политсовета Демократического союза «Во имя Литвы»; Саулюс Сквернялис
Заседание политсовета Демократического союза «Во имя Литвы»; Саулюс Сквернялис / L. Bartkaus / LRT nuotr.

Сквернялис дал понять, что видит себя кандидатом на выборах в Сейм и, возможно, человеком, которому предстоит формировать будущий кабинет министров: «Давайте заглянем за горизонт, который не заканчивается президентскими выборами».

По словам лидера партии, правлению пришлось выбирать из двух кандидатов, поскольку трое отказались от борьбы. По данным портала LRT.lt, за номинацию на президентских выборах боролись Витаутас Бакас и Гедримас Йеглинскас, которого правление в ходе тайного голосования и избрало кандидатом партии на президентских выборах.

Заседание политсовета Демократического союза «Во имя Литвы»; Витаутас Бакас, Гедримас Йеглинскас
Заседание политсовета Демократического союза «Во имя Литвы»; Витаутас Бакас, Гедримас Йеглинскас / L. Bartkaus / LRT nuotr.

Выступая на заседании, Йеглинскас подчеркнул, что согласился участвовать в выборах после того, как члены партии одобрили его видение будущего – созидать безопасную, богатую, социально справедливую и политически стабильную Литву.

«Мы не можем мириться с тем, что встречаем геополитические вызовы, будучи как никогда разделенными на своих и чужих, прогрессистов и изгоев. Такая ситуация совершенно неприемлема. Верю, что только в безопасной и единой Литве наши дети, внуки и будущие поколения смогут реализовать свои чаяния. И меня это искренне волнует», – сказал кандидат.

Заседание политсовета Демократического союза «Во имя Литвы»; Гедримас Йеглинскас
Заседание политсовета Демократического союза «Во имя Литвы»; Гедримас Йеглинскас / L. Bartkaus / LRT nuotr.

В настоящее время о своих кандидатах на высший пост объявили уже три партии. «Союз Отечества – Христианских демократов Литвы» на выборах будет представлять премьер-министр Ингрида Шимоните, кандидатом от Союза аграриев и зеленых станет Аурелиюс Верига, а Партия регионов Литвы поддержит кандидатуру мэра Казлу-Руды Мантаса Варашку.

Известны также трое самовыдвиженцев: медик Эдуардас Вайткус, бывший командующий армией Валдас Туткус и активист Антанас Кандротас.

Заседание политсовета Демократического союза «Во имя Литвы»; Гедримас Йеглинскас
Заседание политсовета Демократического союза «Во имя Литвы»; Саулюс Сквернялис
Заседание политсовета Демократического союза «Во имя Литвы»; Витаутас Бакас, Гедримас Йеглинскас
Заседание политсовета Демократического союза «Во имя Литвы»; Гедримас Йеглинскас
# Литва
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