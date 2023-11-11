Демократический союз «Во имя Литвы» выдвинет кандидата в президенты

В субботу в Вильнюсе политсовет оппозиционного Демократического союза «Во имя Литвы» выдвинет кандидата от своей партии для участия в президентских выборах.

Наибольшее количество отделений партии (более трех четвертей) предлагает выдвинуть кандидатом на высший пост лидера партии парламентария Саулюса Сквернялиса, однако он заявил ранее, что не хочет второй раз баллотироваться в президенты.

Среди других кандидатур, предложенных партийными отделениями, – министр социальной защиты и труда, заместитель председателя Демократической фракции в Сейме Линас Кукурайтис, представители фракции Витаутас Бакас, Альгирдас Буткявичюс, а также бывший заместитель министра национальной обороны и заместитель генерального секретаря НАТО Гедримас Йеглинскис.

Представители Демократического союза «Во имя Литвы» / D. Umbraso/LRT nuotr.

В 2019 году, будучи премьер-министром, Саулюс Сквернялис как кандидат от Союза аграриев и зеленых Литвы конкурировал за пост президента с Гитанасом Науседой и Ингридой Шимоните. В тот раз Сквернялис занял третье место, получив 19,58 процента голосов избирателей.

Президентские выборы в Литве пройдут в мае следующего года.

Демократический союз «Во имя Литвы» во главе с экс-премьером Саулюсом Сквернялисом был основан в январе прошлого года после того, как некоторые политики покинули Союз аграриев и зеленых.