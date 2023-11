Число украинских беженцев в ЕС продолжает расти

По данным Eurostat, на конец сентября статус временной защиты в странах Евросоюза имели почти 4,2 млн украинцев, бежавших от войны.

Число украинских беженцев, прибывших в Европейский Союз после начала военного вторжения РФ, несколько увеличилось шестой месяц подряд. Как сообщило в пятницу, 10 ноября, европейское статистическое агентство Eurostat, на конец сентября в странах ЕС находилось почти 4,2 млн граждан Украины, которым был предоставлен статус временной защиты. Это на 31 920 человек, или 0,8%, больше, чем на конец августа.

On 30 September 2023, almost 4.2 million non-EU citizens who fled Ukraine had temporary protection status in the EU.🛂



The main countries hosting were:

🇩🇪Germany (1 194 900 people; 28.3% of the total)

🇵🇱Poland (958 655; 23.1%)

🇨🇿Czechia (357 960; 8.8%)



