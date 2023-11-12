Может ли Путин не участвовать в выборах-2024?

Эксперты – о предвыборной ситуации.

Ситуация с президентскими выборами в России пока во многом остаётся неопределенной. Неизвестны ни точные сроки их проведения, ни список кандидатов на пост главы государства, ни даже то, примет ли в них участие Владимир Путин.

Во всяком случае, официальной информации об этом нет.

Сам Путин по обыкновению предпочитает не спешить обнародовать свою позицию.

Между тем агентство Reuters со ссылкой сразу на шесть, но анонимных источников сообщает, что дело решенное: действующий президент будет баллотироваться на очередной срок. В частности, в публикации утверждается, что в Кремле уже полным ходом идёт подготовка предвыборной кампании российского лидера в соответствии с выработанным планом.

В свою очередь, издание «Медуза» пишет о том, что власти собираются провести приуроченную к избирательной кампании Путина серию музыкальных концертов в разных городах страны, и сейчас в президентской администрации заняты поиском подходящих кандидатур для турне.

Победа на выборах, которые многие независимые эксперты называют в контексте российских реалий пустой формальностью с заранее спрограммированным результатом, позволит Путину остаться у руля до 2030 года.

В стане российской оппозиции до сих пор не определились с выбором тактики по поводу отношения к президентской кампании.

Между тем петиция, сделанная от имени известного правозащитника Льва Пономарева, в поддержку выдвижения антивоенного кандидата набрала на сайте change.org немногим более 12 тысяч подписей.

В заявлении, сопровождающем петицию, говорится: «Мы поддержим любого политика, который решится стать нашим голосом, будет ли это Григорий Явлинский (лидер партии «Яблоко» – В.В.), или любой другой кандидат от любой другой демократической силы».

Насчет намерений самого Явлинского всё тоже выглядит довольно туманно. Ранее он поставил условием своего участия в президентской кампании сбор 10 миллионов подписей россиян. Кто и как должен этим заниматься, неясно.

Первым и единственным человеком, который уже объявил о решении участвовать в выборах-2024, стал политик Борис Надеждин, выдвинутый от партии «Гражданская инициатива». В ходе прошлой кампании от этой партии баллотировалась журналистка Ксения Собчак.

С тех пор как Путин объявил о своём возвращении во власть после «рокировки» с Дмитрием Медведевым, у меня не было никаких сомнений в том, что он собирается править пожизненно, говорит в интервью Русской службе «Голоса Америки» политолог Федор Крашенинников. По его убеждению, президент, безусловно, будет участвовать в предстоящих выборах.

«Более того, Путин примет участие во всех выборах, которые предстоят на его веку, и каждый раз, к сожалению, будет объявляться победителем, – уточнил он. – Единственные причины, которые могут этому помешать – его собственная смерть или отстранение от власти. Конечно, выборы будут тщательно готовиться, и в Кремле сделают всё, чтобы ничто не помешало ему выиграть за явным преимуществом. Поэтому Путин не торопится с официальным объявлением о своём участии: это должно стать кульминационной частью кампании».

Среди оппозиции есть много разных мнений по поводу выборов, но не выработан единый подход, в том числе и в отношении антивоенного кандидата, констатировал Федор Крашенинников. На его взгляд, тут много спорного: «Начнем с того, например, можно ли считать антивоенной позицию Григория Явлинского, который заявил, что обеим сторонам надо прекратить вести огонь и остановить войну (с Украиной). Легко предположить, подобная концепция предусматривает сохранение статус-кво, и за Россией останутся все оккупированные ею территории. Это практически близко к позиции Кремля: отдайте нам все земли, что мы захватили, и мы перестанем воевать».

Поэтому сам поиск антивоенного кандидата уже расколет людей на тех, кто принципиально против Путина и империалистической войны, и тех, кто готов идти на компромисс, утверждает политолог: «Так что никакого общего антивоенного кандидата, который бы всех устроил и был бы зарегистрирован на выборах, не существует. Это невозможно, потому что на выборы допустят только тех, кто заведомо не способен угрожать положению Путину. И не надо тут заниматься самообманом».

Вместе с тем Федор Крашенинников уверен, что необходимо честно заявить: это не выборы, их результат предрешен. «Ну а как кому себя вести в ходе этого процесса, личное дело каждого. Любой человек волен распорядиться сам, выбросить ли ему бюллетень, написать что-либо в нем, проголосовать за любого кроме Путина или никак не проголосовать. Для меня все эти варианты кажутся одинаковыми с точки зрения результата», – заключил он.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью газете The New York Times заявил, что за переизбрание Владимира Путина на выборах 2024 года проголосуют более 90% населения.

Альтернатив не идти на выборы у Владимира Путина не было, согласен историк, преподаватель Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе Василий Жарков. По его словам, действующий президент сам давно приговорил себя к «пожизненному правлению».

«Отмена выборов может существенно подорвать его легитимность, – добавил он в комментарии Русской службе «Голоса Америки». – Поэтому он должен идти на выборы в марте 2024 года».

А вот, сможет ли оппозиционный антивоенный кандидат набрать значимое число голосов, зависит не только от Кремля, но и от самой оппозиции, считает Василий Жарков: «К сожалению, лидеры общественного мнения на антивоенном фланге не демонстрируют готовности к кооперации между собой, поэтому перспективы успеха альтернативного кандидата крайне невелики. К этому добавляется растущее отчуждение между эмигрантами и остающимися в стране политиками».

От последних результаты предстоящей кампании зависит в значительно большей степени, чем от уехавших, полагает преподаватель Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. Однако в целом шансы на смену действующей власти в результате процедуры выборов сегодня «исчезающе малы», резюмировал он.

Наблюдатели отмечают, что Путин уже правит дольше всех в российской истории за исключением диктатора Иосифа Сталина.

Ориентировочные сроки выборов – вторая половина марта. Точную дату голосования должен назвать Совет Федерации, что, очевидно, произойдет где-то в декабре.

Голос Америки