Судья из России впервые не попал в состав Международного суда ООН

В состав Международного суда ООН не переизбрали судью от России Кирилла Геворгяна. Таким образом, это первый состав Международного суда ООН, в который с момента начала его работы в 1946 году не попал представитель СССР или России.

Кирилл Геворгян был членом суда с 2015 года, а с 2021-го занимал должность его вице-председателя. Теперь его место в качестве судьи из Восточной Европы займет представитель Румынии Богдан Ауреску.

Помимо Ауреску новыми судьями Международного суда ООН стали Сара Халл Кливленд из США, Хуан Мануэль Гомес Робледо Вердуско из Мексики и Дире Тлади из Южной Африки.

Международный суд ООН состоит из 15 судей, избираемых на девятилетний срок, пять членов избираются каждые три года. Для избрания члены суда должны получить абсолютное большинство голосов в Генеральной Ассамблее (97 голосов) и в Совете Безопасности (восемь голосов) ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский комментируя результаты выборов судей, написал в социальной сети Х :"ООН начала очищаться от злонамеренного влияния России. Впервые в истории ООН её государства-члены отказали России в праве совершать правосудие от их имени в Международном суде ООН. Мир видит, кто разрушает международное право, а не защищает его".

ООН почала очищатися від зловмисного впливу Росії.



Уперше в історії ООН її держави-члени відмовили Росії у праві здійснювати правосуддя від їх імені в Міжнародному суді ООН. Світ бачить, хто руйнує міжнародне право, а не захищає його.



Вітаємо представників Австралії, Мексики,… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 9, 2023

После начала полномасштабного вторжения российских войск Украина обратилась в Международный суд ООН с иском против России. Киев обвиняет Москву в неверном толковании международной конвенции о геноциде. Согласно позиции истца, Россия использовала в качестве основания для вторжения в Украину утверждение о якобы "спасении русскоязычного населения от геноцида".

К иску присоединились еще 32 страны. Суд начал рассматривать дело в сентябре 2023 года. Сам суд потребовал от России остановить войну в Украине.

Международный суд ООН - это главный судебный орган ООН. Он находится в Гааге (Нидерланды) и разрешает в соответствии с международным правом юридические споры между государствами. Россия в целом признаёт его юрисдикцию, но оспаривает её по отдельным делам.

Радио Свобода