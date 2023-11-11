Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина состоится в США 15 ноября

Президент США Джо Байден встретится 15 ноября с главой КНР Си Цзиньпином. Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Лидеры двух государств обсудят вопросы двусторонних отношений США и Китая, сохраняющуюся важность поддержания открытых каналов связи, а также ряд региональных и глобальных проблем.

Ожидается, что встреча состоится в рамках саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Мероприятие пройдёт в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября.

МИД КНР подтвердил визит Си в США для участия в китайско-американских переговорах.

Последний раз Си Цзиньпин был в США с визитом в 2017 году. Предыдущая встреча Си и Байдена состоялась год назад на Бали, в рамках саммита "Большой двадцатки".