Avia Solutions Group проиграла дело с правительством о расширении в Вильнюсском аэропорту

Суд окончательно отклонил апелляцию Avia Solutions Group, авиационной бизнес-группы, принадлежащей бизнесмену Гедиминасу Жемялису, на решения правительства и правительственной Комиссии по проверке сделок стратегических предприятий о блокировании ее расширения в Вильнюсском аэропорту.

В минувшую среду Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) отклонил жалобу дочерней компании группы VA Reals и оставил в силе решение Вильнюсского окружного административного суда от февраля 2022 года. Коллегия судей ГАСЛ также отклонила просьбу компании обратиться в Конституционный суд и Суд Европейского союза по поводу преюдициального решения.

Спор рассматривался в судах в закрытом режиме, однако обезличенное постановление ГАСЛ обнародовано.

VA Reals просила суд отменить постановление правительства от 17 марта 2021 года и решение правительственной комиссии от 25 февраля 2021 года о признании компании не отвечающей интересам национальной безопасности.

VA Reals считает, что решение комиссии и постановление правительства незаконны, не соответствуют принципу соразмерности, являются необоснованными и нелогичными, говорится в определении ГАСЛ.

Компания сообщила суду, что намерена реконструировать ангар в Вильнюсском аэропорту, однако в феврале 2021 года правительственная комиссия сочла компанию представляющей риск для национальной безопасности и отказала в реализации проекта.

Портал 15min.lt писал в 2021 году, что правительству могли не понравиться не только связи группы с российским олигархом, главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым при строительстве аэропорта в Москве, но и возможные связи с российской компанией "Аэрофлот" и фармацевтическим заводом в Беларуси.

Инвестиции в Вильнюсский аэропорт находятся в поле зрения правительственной комиссии, поскольку аэропорты включены в список компаний первой категории, имеющих важное значение для национальной безопасности.

В последние годы органы национальной безопасности Литвы настороженно относились к инвестициям Avia Solutions Group из-за ее предыдущей деятельности в московском аэропорту Жуковский и авиационного бизнеса в России.

Группа заявила, что разорвала все связи с проектом аэропорта Жуковский еще в 2018 году, назвав блокирование своей деятельности "охотой на ведьм" и призвав спецслужбы раскрыть всю имеющуюся информацию.

Avia Solutions Group утверждала, что инвестиции в реконструкцию ангара Fl Technics составили бы 7 млн евро и позволили бы создать 200 новых рабочих мест.