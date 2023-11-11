Литва подала заявку на учреждение в Вильнюсе AMLA

Литва подала заявку на учреждение в Вильнюсе бюро Управления Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AMLA), сообщило Министерство финансов.

По информации Минфина, официальная заявка Литвы, подписанная министром финансов Гинтаре Скайсте, была подана в Еврокомиссию в пятницу.

Заявка была одобрена правительством 11 октября, и пятница - последний день для ее подачи. Заявки стран будут оцениваться Европейской комиссией параллельно с обсуждением Европарламентом и Советом ЕС окончательной модели принятия решений.

Ожидается, что победитель будет объявлен в ближайшие месяцы, а новое учреждение начнет работу в первой половине следующего года.

Скайсте считает, что Вильнюс является наилучшим местом для создания такого агентства, поскольку в Литве работает большое количество экспертов по рискам в финансовом секторе, а также он удобно расположен.

Литва также готова предоставить AMLA помещения, отвечающие самым высоким стандартам качества, и обеспечить социальную защиту и интеграцию сотрудников AMLA и членов их семей.