Глава МИД надеется, что решение Латвии о ЛГБТК-парах повлияет и на литовский Сейм

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис надеется, что решение Латвии легализовать однополые партнерства окажет влияние и на литовский Сейм, где осталось последнее голосование по аналогичному законопроекту.

"Литва – это государство, защищающее права человека, руководствующееся принципами верховенства закона и прав человека. Эти принципы должны применяться одинаково ко всем, независимо от сексуальной ориентации или других аспектов", - сказал глава государства в пятницу журналистам.

Заявление Ландсбергиса прозвучало после того, как в четверг парламент Латвии принял пакет законов, связанных с созданием института партнерства.

Новый институт правового партнерства будут распространяться и на лиц одного пола – они смогут узаконить и зарегистрировать свои отношения. Зарегистрировать партнерство в Латвии можно будет с середины 2024 года.

Ранее в этом году парламент Эстонии принял закон, который позволит с января следующего года двум взрослым людям вступать в брак, независимо от их пола.

"Очевидно, что мы остаемся единственными из стран Балтии. Эстония и Латвия вступают в блок Северных государств, оставляя Литву на другой стороне", - сказал Ландсбергис.

В настоящее время в Литве не легализовано партнерство ни для мужчины и женщины, ни для однополых пар. Предыдущие попытки сделать это в парламенте не увенчались успехом.

Вопрос партнерства активно поднимает Партия Свободы. Ее представители обещают в ходе этой парламентской сессии вынести вопрос на окончательное голосование.