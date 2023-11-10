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Новости2023.11.10 12:18

В октябре годовая инфляция в Литве составила 2,8%, месячная – 0,3%

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BNS, LRT.lt 2023.11.10 12:18
Инфляция
Инфляция / E.Blaževič/LRT nuotr.

Годовая инфляция в Литве - в октябре по сравнению с октябрем 2022 года - достигла 2,8%, а месячная инфляция (в октябре по сравнению с сентябрем) - 0,3%.

По данным Государственного агентства данных, среднегодовая инфляция составила 12,5 %.

На месячную инфляцию преимущественно повлиял рост цен на одежду и обувь, товары повседневного спроса, электроэнергию, мясо и продукты из него, а также снижение цен на путевки в отпуск, горюче-смазочные материалы, услуги по перевозке пассажиров воздушным транспортом.

Цены на потребительские товары за год выросли на 0,9%, услуги - на 7,7%, соответственно за месяц они выросли на 0,6% и снизились на 0,3%.

# Литва
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