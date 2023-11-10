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Новости2023.11.10 09:14

В Сейме Литвы проводится конференция по борьбе с насилием против женщин и детей

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2023.11.10 09:14
Насилие (ассоциативное фото)
Насилие (ассоциативное фото) / D. Umbraso/LRT nuotr.

В пятницу в Сейме пройдет международная конференция «Международная борьба за опеку над детьми и насилие над женщинами: что работает, что нет и что необходимо изменить?», в ней примет участие специальный докладчик ООН по вопросам насилия в отношении женщин и девочек Рим Алсалем.

В конференции также примут участие спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен и министр социальной защиты и труда Моника Навицкене. В ходе нее эксперт ООН Алсалем подробно представит вышедший в июне доклад «Опека над детьми, насилие в отношении женщин и детей».

По словам организаторов, литовские суды, Государственная служба защиты прав ребенка и усыновления, а также организации, представляющие права женщин, будут иметь возможность обсудить актуальность проблем для Литвы и возможные правовые, институциональные и политические решения. На конференции также поделятся опытом женщины, пострадавшие от домашнего насилия и столкнувшиеся с пробелами в международном праве в отношении опеки над детьми.

В докладе Алсалем вместе с другими членами Платформы независимых экспертов, посвященной борьбе с дискриминацией и насилием в отношении женщин, выражается обеспокоенность наблюдаемой в различных странах тенденцией судов не принимать во внимание факты домашнего насилия, особенно заявления и показания женщин и детей, при принятии решений по опеке над детьми.

Как сообщается, в докладе также поднимается вопрос о соблюдении международного права в борьбе с насилием в отношении женщин и девочек.

Обращается внимание на то, что в Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей не упоминается насилие в ближнем окружении, отсутствуют положения о защите женщин и матерей, подвергающихся насилию, поэтому это приводит к уязвимости матерей, спасающихся от насилия и при пересечении национальных границ в международных делах, превращает их в «похитительниц».

# Литва
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