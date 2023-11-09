В Латвии легализовали институт партнерства: регистрировать партнерство смогут в том числе однополые пары

Сейм Латвии в окончательном чтении принял пакет законопроектов, вводящий институт партнерства. Парнерства можно будет заключать с июля 2024 года.

Партнерство позволит юридически оформить отношения двум взрослым людям, в том числе однополым парам и гетеросексуальным парам, которые по каким-либо причинам не хотят вступать в брак.

Согласно принятым поправкам, партнерство будет заключаться и растораться у нотариуса. Заключить партнерство могут двое совершеннолетних, между которыми есть тесная личная связь. Близкие родственники заключать партнерство не смогут.

Ожидается, что закон вступит в силу 1 июля 2024 года.

Для того, чтобы законопроекты вступили в силу, их должен провозгласить президент Латвии. Действующий президент Эдгар Ринкевич ранее заявлял, что государству нужно юридически упорядочить партнерские отношения.

В Конституции Латвии предусмотрено право приостановить провозглашение закона на два месяца, если не менее 34 депутатов решат попытаться организовать референдум по вопросу через сбор подписей, организованый Центральной избирательной комиссией. По данным LETA, пока неизвестно, будут ли собраны 34 подписи за активацию этого механизма.

Новая газета – Балтия